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Kayıp kızlar güvenlikçilerin dikkati sayesinde bulundu Adana'da kayıp iki kız çocuğu Yüreğir ...

İHA

Adana'da kayıp iki kız çocuğu, Yüreğir Belediyesinin özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunarak

Kayıp kızlar güvenlikçilerin dikkati sayesinde bulundu Adana'da kayıp iki kız çocuğu Yüreğir Belediyesinin özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde kamera görüntüsünden tespit edilerek ailelerine kavuşturuldu Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kayıp kızların ailelerine teslim edilmesini sağlayan özel güvenlik görevlilerini tebrik ederek ödüllendirdi

Adana'da kayıp iki kız çocuğu, Yüreğir Belediyesinin özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunarak
ailelerine kavuşturuldu.
Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda görev yapan Yüreğir Belediyesine bağlı özel güvenlik görevlilerinin yanına gelen aileler, evden kaçan 14 ve 15 yaşındaki kız çocuklarını aradıklarını söyleyip fotoğraflarını gösterdi. Bir gün sonra güvenlik görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerini takip ederken hareketlerinden şüphelendikleri iki kız çocuğunun yanına gidip kontrol ettiklerinde ailelerin fotoğraflarını gösterdikleri kız çocukları olduğunu fark etti. Kayıp kızları bulan güvenlik görevlileri, polisi arayarak durumu bildirdi. Güvenlik görevlileri tutanakla kız çocuklarını polise teslim etti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kayıp kızların ailelerine teslim edilmesini sağlayan özel güvenlik görevlilerini tebrik ederek ödüllendirdi.
Başkan Kocaispir, özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunan kız çocuklarının ailelerine kavuştuğunu belirterek, “Özel güvenlik faaliyetleri önleyici, koruyucu ve düzenleyici özellikleri sayesinde daha güvenli ve daha huzurlu bir toplumsal yaşamın sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesinde özel güvenliğin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Özel güvenlik ekibimizi kutluyorum. Çok iyi bir iş çıkardılar” şeklinde konuştu.
Özel güvenlik görevlilerini bu konuda ciddi eğitimlere tabi tuttuklarını hatırlatan Kocaispir, “İlçemizin, mahallelerimizin, parklarımızın güvenliğine çok önem veriyoruz. Yapılan tüm parklarımıza güvenlik kamerası sistemi de kuruyoruz. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız bu olayda bir kez daha görmüş olduk” dedi.
Özel güvenlik görevlilerini makamında kabul eden Başkan Kocaispir, dikkatleri ve duyarlılıkları için tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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