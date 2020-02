Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Umre Mescid-i Nebevi ziyaretleri iptal

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) REGAİB Kandili programı için Adana'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın bugün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için umre ziyaretini durdurduğunu belirterek, "Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter." dedi.

Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Kandili programına katılmak üzere bugün Adana'ya geldi. Sabancı Merkez Camii'nde program öncesi gazetecilere açıklama yapan Erbaş, "Regaib Kandili münasebetiyle milletimizin gecesini tebrik ediyorum. Malum umre mevsimi, Suudi Arabistan bugün koronovirüs tehlikesine tedbir almak için bu nedenle umre ziyaretini durdurdu. Tedbir amaçlı geçici bir durdurma olduğunu ifade ettiler. Bizde Türkiye olarak derhal tedbirlerimizi aldık, havaalanından gitmek üzere olan umrecilerimize bilgi verdik. Onların evlerinden çıkmamalarını yada havaalanına gitmişlerse evlerine dönmelerini sağladık. Tabi şuan itibariyle Suudi Arabistan herhangi bir koronavirüs vakasına rastlandığına dair bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla ne Türkiye ne de Suudi Arabistan'da bu virüsün bulaştığı bir vaka olmadığını düşünüyoruz. Ne zamana kadar sürer bununla ilgili biz Sağlık Bakanlığımızla irtibat halindeyiz. İnşallah bir an öne tedbirler alınır. Herhangi bir vaka olmayacak şekilde sonuca ulaşılır. Suudi Arabistan'da bulunan şuan ki umrecilerimiz normal ibadetlerini yapacak ne zaman dönüş tarihleri planmış ise o tarihlerde dönecekler. Onlarla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil. Bugünden itibaren umreye gitmek için müracaatta bulunan kardeşlerimiz ikinci bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyeceklerdir. Umre talepleri alınmayacaktır. Umreye gitmiş olan kardeşlerimize selam ediyorum. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter. Umreye gitmek isteyen kardeşlerim müracatlarını tekrar yaparlar ve umrelerine giderler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-02-27 20:37:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.