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Vücuttan ödem attıran öneriler Dyt. Sehlikoğlu: "Su, vücuttan en iyi su ile atılır" "Asitli içecekler, alkol ve aşırı şekerli içeceklerden uzak durun" "Düzenli fiziksel aktivite ile hareketli bir yaşam tarzını tercih edin"

İHA

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, fit ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak için vücuttaki ödemin atılması gerektiğini söyledi.
Zaman zaman önemli bazı hastalıkların belirtisi de olabilen ödemin dikkatle takip edilip tedavisi yapılmazsa sorun oluşturabildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, vücutta ödem oluşmasına neden olan dengeyi hangi faktörlerin bozduğunu ve ödemi engellemek için neler yapılması gerektiğini anlattı.
Sehlikoğlu, en çok ellerde, ayaklarda ve bacaklarda görülen ödemin vücutta ağırlığa ve şişliklerle yol açtığını, menopozdan fazla karbonhidrat tüketimine, reglden aşırı egzersize kadar birçok nedenin ödeme yol açabileceğini ifade ederek bunları şöyle sıraladı:
“Az su tüketimi, bol tuzlu beslenmek, aşırı çaykahve tüketimi, regl dönemi, menopoz dönemi, hamilelik, bağırsak hareketlerinde yavaşlama, bağırsak tembelliği, hareketsiz yaşam, aşırı egzersiz yapmak, bazı ilaçlar, hava değişimi.”

Ödemden kurtulmak için bunları yapın
Can sıkıcı sorunlarla karşılaşmamak, ayrıca fit ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak için vücuttaki ödemin atılması gerektiğini ifade eden Dyt. Merve Sehlikoğlu, bunun için yapılması gerekenleri ise şöyle kaydetti:
“Öncelikle vücudumuzdaki fazla suyu atmanın en etkili yöntemi yine su tüketmektir. Yani su, vücuttan en iyi su ile atılır.
Yemeklerinize ekstra tuz ilave etmeyin. Yemekleri az tuzlu pişirin, tuz yerine lezzet vermesi için çeşitli baharatlar kullanın.
Hazır yiyecekler, et suyu tabletleri, turşular, konserveler tuz yönünden oldukça zengin besinlerdir. Bu besinlerin tüketimini sınırlandırın.
Asitli içecekler, alkol ve aşırı şekerli içeceklerden uzak durun.
Şeker tüketimini azaltın. Şekerin sindirilmesinde çok miktarda su gerektiği için vücut suyu tutar ve bu da ödeme yol açar.
Düzenli fiziksel aktivite ile hareketli bir yaşam tarzını tercih edin.
Herhangi bir sağlık problemi veya gebelik gibi özel bir durum yoksa gün içinde ödem atımını hızlandıran biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı gibi bitkilerin çaylarından faydalanın.
Meyvelerden kiraz, ananas, kayısı ve kavun, sebzelerden ise yeşil yapraklı olanlar vücuttaki fazla suyu atılmasına yardımcı olur.
Pırasa, yaban mersini, nohut, incir, havuç gibi posa içeriği yüksek olan besinler bağırsak hareketlerini arttırdığı için ödemin atılmasına yardım eder.
Sağlıklı kilo diliminde yer alın. Fazla kilolar, damarlar üzerinde ekstra basınç oluşmasına, dolaşımın yavaşlamasına ve vücuttaki sıvı dengesinin bozulmasına neden olur.
Fazla kilolarınız varsa bir diyetisyenden yardım alarak ideal kilonuza ulaşın.”

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