İncirlik Üssü’nde hareketlilik İdlib'de Mehmetçiğe yapılan hava saldırısı sonrası İncirlik’te son durum

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Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından bugün İncirlik Üssü’nde hareketlilik başladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde de hareketli anlar yaşanıyor.

Üsten 2 F16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.

Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

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