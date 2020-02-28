Adana'da 738 polisle uygulama Uygulamada aranması olan 43 kişi yakalandı

Adana'da 738 polisle yapılan uygulamada aranması olan 43 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğün tarafından Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde gerçekleştirilen helikopter destekli uygulamada 738 polisten oluşan ekipler, 3 bin 272 araçta inceleme yapıp, 9 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Bazı suçlardan arandığı belirlenen 43 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ile 28,5 gram esrar ele geçirildi. 111 araç sürücüsüne 66 bin 300 lira para cezası uygulandı, 17 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklete el konuldu.

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