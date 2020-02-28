Yazar İzgören: "İnsanlar öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır"

Türkiye’nin liderlik, iletişim ve motivasyon konuşmacılarından biri olan Yazar Ahmet Şerif İzgören, öğrenmenin, okumanın, takım çalışmasının ve birçok değerin önemine dikkati çekerek, “İnsanlar öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır” dedi.

Ahmet Şerif İzgören, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), sanayicilere ve çalışanlarına eğitim desteği vermek amacıyla 2014 yılından beri çalışmalarını sürdüren AOSB Akademi’nin konuğu oldu.

Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonu’nda, “Hayata Değer Katmak” başlıklı söyleşide; liderlik, takım çalışması, yönetim ve iletişim konularındaki değerli fikirlerini paylaşan Ahmet Şerif İzgören, yaşamından aktardığı anekdotlarla süslediği söyleşide; yaşadığımız yüzyılda bilginin ve öğrenmenin önemi üzerinde durdu.

“Avucunuzdaki Kelebek”, “Geleceği Yönetmek”, “Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır”, “Eyvvah! İş Görüşmesi”, “Dikkat Vücudunuz Konuşuyor”, “Süpermen ve Uğur Böceği”, “Hıdır Kişisel Gelişiyor”, “Uçan Halı Babam”, “İş Yaşamında 100 Kanguru” ile “Sarı Siyah” gibi kitapların yazarı olan Ahmet Şerif İzgören, “insanlar öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır” görüşünü dile getirdi.

Daha eğitimli ve daha çok okuyan ülke olmak zorunda olduğumuzu belirten İzgören, herkesin işini dünya kalitesinde yapması gerektiğine dikkati çekti. Türkiye’nin çok değerli beyinlerinin burada tutunamadığında başka ülkelere gittiğini belirten İzgören, “Bu çocuklara fırsat sağlamamız ve bu şekilde beyin göçünün önüne geçmemiz gerekir” dedi.

Meslek liselerine daha fazla yatırım yapılması, Araştırma ve Geliştirme çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğinin üzerinde duran İzgören, ileri derecede bilgisayar kullanma becerisine daha ilkokul yaşlarında başlanması ve ilkokulda yazılım derslerinin bulunması gerektiğini savundu.

“Ne iş olursa olsun yaparım” diyerek iş arayan bir nesil olmaması gerektiğini vurgulayan İzgören, çocuklara, gençlere, yönetenlere, iş adamlarına ve toplumun her kesimine sorumluluklarına ilişkin önemli mesajlar vererek, “Herkes işini en iyi yapmak zorundadır. Bu ülkeyi sevmenin bir gereğidir” diye konuştu.

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