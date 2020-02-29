Narenciye hırsızı yakalandı

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) ADANA'da, narenciye bahçelerinden portakal çalıp sebze halinde satan Nurettin A. (40) yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Emine K. sabah narenciye bahçesine geldiğinde yaklaşık 2,5 ton portakalının dalından sökülerek çalındığını fark ederek polisi aradı. Gelen ekipler, bölgedeki güvenlik ve Plaka Takip Sistemi (PTS) görüntülerini izledi. Portakal yüklü kamyonun plakasını tespit eden ekipler şüphelinin Nurettin A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Nurettin A., sorgusunda portakalları halde sattığını söyledi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nurettin A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-02-29 10:47:35



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