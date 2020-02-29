Aracının yanında ölü bulundu

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde Cengiz Batmanlı (36), kamyonetinin yanında ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta meydana geldi. 10 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Cengiz Batmanlı'nın, 63 PR 718 plakalı kamyonetinin yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batmanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cengiz Batmanlı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-02-29 11:11:10



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