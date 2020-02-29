Adana Demirspor - Hatayspor: 1-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Cemal Bingül (xxx), Baran Eraslan (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx) - Semih (xx), Tayyib (xx), Tarık (xx), Rassoul (xx), Traoure (xx), Hasan (xx) (Dk.78 Berk x), Erkan (xx), Volkan (xx) (Dk.79 Kosecki x), Sinan (xx) (Dk.71 Dibba x), Mehmet Akyüz (xx)

HATAYSPOR: Akın (xx) Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Popov (xx), Kubilay (xx), Selim (xx) (Dk. 61 Ouali x) , Gökhan (xx) (Dk.74 Alican x), Caner (xx), Aabid (xx) (Dk.90 Soner ?), Mirkan (xx)

GOLLER: Dk. 85 Mehmet (Adana Demirspor) Dk. 68 Gökhan (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Muhammed, Uğur Tütüneker (Teknik direktör) (Adana Demirspor) Sadi, Akın, Soner (Hatayspor)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, konuk ettiği lider Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

17´nci dakikada Adana Demirspor kontratağında topu alan Erkan rakip ceza sahasına doğru hızla çıktı. İki rakibini çalımlayarak topa vuran Erkan´ın şutunda top savunmaya çarparak kaleci Akın´da kaldı.

21´inci dakikada Adana Demirspor atağında, Volkan´ın ceza sahası içine attığı ara pası sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz´ün şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

31´inci Hatayspor´un soldan hızla geliştirdiği atakta Mesut sıfıra inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Selim´in şutunda meşin yuvarlak çok az farkla dışarı çıktı.

68´inci dakikada Hatayapor´un atağında Gökhan Karadeniz´in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

85´inci dakikada Adana Demirspor´un atağında Tarık Çamdal´ın ortasında Mehmet Akyüz kafa vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-02-29 21:32:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.