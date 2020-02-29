Mehmet Altıparmak: “Çok zevkli ve çekişmeli karşılaşma oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 11 sonuçlanan Adana Demirspor maçı sonrası, ”Maçın başından sonuna kadar kazanmak adına sahada inanılmaz bir mücadele vardı” dedi.

TFF 1. Lig 25. haftasında Hatayspor deplasmanda Adana Demirspor ile 11 berabere kaldı. Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ”Maçın başından sonuna kadar kazanmak adına sahada inanılmaz bir mücadele vardı. Maç iki tane futbol oynamaya çalışan takımın sahası değildi. İnanılmaz bir mücadele oldu. Özellikle maçın ikinci yarısında gölü attıktan sonra ondan sonra maçı koparacak pozisyonlar bulduk. Rakibinde pozisyonları vardı tabii. Çok zevkli ve çekişmeli bir karşılaşma oldu” dedi.



Altıparmak şöyle devam etti:

“İki zirve takımının Adana’ya yakışır bir mücadelesi oldu. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Böyle zor bir deplasmanda inanılmaz mücadele ederek 1 puan aldık. Rakibimizi kendimize yaklaştırmadık. Bu bizim için çok önemliydi. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, inanılmaz desteklediler bizi. Maçı unutacağız haftaya oynayacağımız Erzurum maçı var. İnanılmaz Adana Demirspor taraftarı var, maçın sonundan başına kadar takımını itti.”

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