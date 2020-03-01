(Görüntülü) Dededen toruna, Dutlu Kahvehane

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

(Görüntülü) Dededen toruna, Dutlu Kahvehane

DHA

ADANA?da dedesinden kalan Cemal İşiaktır?ın işlettiği kahvehanenin içinde bulunan dut ağacı, iş yeri için simge oldu.

ADANA?da dedesinden kalan Cemal İşiaktır?ın işlettiği kahvehanenin içinde bulunan dut ağacı, iş yeri için simge oldu.
Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi?nde bulunan ve Dutlu Kahvehane olarak bilenen yaklaşık 80 yıllık kahvene, Cemal İşiaktır?ın (61) dedesi Nuri İşiaktır tarafından açıldı. Dede Nuri İşiaktır?ın ölümünden sonra ise kahvehaneyi o dönem 30?lu yaşlarında olan oğlu, Mehmet İşiaktır (87) işletmeye başladı. Babası Mehmet İşiaktır?ın yaşlanmasından sonra da işleri Cemal İşiaktır devraldı. 1998 yılına kadar önünde bir bahçe bulunana kahvehane, o yıl Adana?daki deprem sonrası hasar gördü. Bunun üzerine baba-oğul kahvehaneyi yıkıp yeniden inşa etmeye karar verdi. İş yerinin ön tarafında bulunan bahçeyi de alarak kahvehaneyi genişleten İşiaktır, bahçede bulunan ve şu an yaklaşık 80 yıllık olan dut ağacını kesmek istemedi. Bunun üzerine kahvehanenin ağaca denk gelen noktasının tavanında delik olacak şekilde bir iş yeri tasarladı ve yaptı. O yıldan sonra dutlu kahvehane olarak anılan kahvehane, ilgi görüyor.
O AĞAÇ BENİM AİLEM
Üç nesildir kahvehaneyi işletmeye devam ettiklerini belirten Cemal İşiaktır, mahallenin insanlarına hizmet eden küçük bir yer olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ağacın hikayesinin birçok kişi tarafından merak edildiğini ve dükkanın ortasından çıkan ağacı görünce insanların şaşırdığını söyleyen İşiaktır, ?Deprem sonrası böyle bir planlama yaptık. O dönem ?kesin gitsin şu ağacı? diyen birçok insan oldu. Ama şimdi yıllara şahitlik eden ağacı görünce duygulanıp bize teşekkür ediyorlar. Günde en az 10 kişi ağacı görmeye geliyor. Ağacı görüp çok şaşıran müşterilerimiz oluyor. Kimisi kaybettikleri dostlarını görüyor kimisi gençliğini hatırlıyor bu ağaçta. Ben ise geçmiş neslimi görüyorum. Dut ağacı benim dedem, annem, babam demek. Hepsi bu ağaca bir tas su dökmüştür. Bu kahvene var oldukça bu ağaç da burada olacak. Yeşile dokunmayalım. Her zaman sahip çıkalım. Doğa varsa biz varız? diye konuştu.
İşiaktır?ın babası Mehmet İşiaktır ise babasının eseri olan dut ağacını çok sevdiğini ve ailesinden bir birey olarak gördüğünü söyledi.
KAYBETTİĞİMİZ DOSTLARIMIZI HATIRLIYORUZ
Dutlu kahvehaneye 50 yıldan fazla bir zamandır geldiğini söyleyen emekli Veysel Ökmen (70), yıllara şahitlik eden bu ağacın iş yerinin içinde bulunmasının ortama da bir ferahlık kattığını belirtti. Ağacı görünce eski günlerini hatırladığını kaydeden Ökmen, kaybettikleri dostlarını ağaca bakınca hatırladığını ve hüzünlendiğini ifade etti.
Kahvehaneyi dışarıdan gördüğünü ve tavanından çıkan ağacın kendisini çok şaşırttığını dile getiren lise öğrencisi Serenay Sakay (16) ise, ?Ağaca verdiği değer beni çok mutlu etti. Biz Adanalılar zaten doğaya çok önem veririz. Bu amcamızda gerekeni yapmış ve ağaca kıymamış? dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-01 09:53:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi Adana'da aralarında avukat, polis ve gardiyanın da bulunduğu FETÖ'nün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 19 zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi Adana'da ...
Dededen toruna, Dutlu Kahvehane
YEREL HABERLER Dededen toruna, Dutlu Kahvehane
AK Parti İlçe Başkanı Bilgili; “ Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" Bilgili, yaşanan gelişmelerin siyasi değil milli bir mesele olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerektiği çağrısında bulundu
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Bilgili; “ Mehmetçiklerimizin ...
Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam ediyoruz hedefimiz bir üst lig”
YEREL HABERLER Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam ediyoruz hedefimiz ...
Mehmet Altıparmak: “Çok zevkli ve çekişmeli karşılaşma oldu
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Çok zevkli ve çekişmeli ...
Ç.Ü. Balcalı Hastanesi'nden Koronavirüs yalanlaması Umreden dönerek öksürük şikayeti ile hastaneye başvuran ve tedbiren izole odada tedavi gören hastada Koronavirüs tespit edilmediği bildirildi
YEREL HABERLER Ç.Ü. Balcalı Hastanesi'nden Koronavirüs ...
Adana Demirspor - Hatayspor: 1-1
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Hatayspor: 1-1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Hatayspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Hatayspor: 1
Adana Demirspor - Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Adana’da genç kadına silahlı saldırı
YEREL HABERLER Adana’da genç kadına silahlı saldırı
(Görüntülü) Adana şehidini uğurladı ( Şehit Uzman Çavuş Selman Cankara)-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana şehidini uğurladı ( Şehit Uzman ...
(Görüntülü) Adana şehidini uğurladı ( Şehit Uzman Çavuş Selman Cankara)(DÜZELTME)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana şehidini uğurladı ( Şehit Uzman ...
(Görüntülü) Adana şehidini uğurladı ( Şehit Uzman Çavuş Selam Cankara)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana şehidini uğurladı ( Şehit Uzman ...
Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa ...
Adanalı İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara’nın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu, babasının tabutu önünde oyun oynadı Şehidin kız kardeşi Fatma, törene askeri kamuflaj giyerek geldi
YEREL HABERLER Adanalı İdlib şehidi son yolculuğuna ...
Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi
YEREL HABERLER Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa ...
Aracının yanında ölü bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Aracının yanında ölü bulundu/ Ek fotoğraflar
AK İlçe Başkanı Bilgili; “ Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" Bilgili, yaşanan gelişmelerin siyasi değil milli bir mesele olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerektiği çağrısında bulundu
YEREL HABERLER AK İlçe Başkanı Bilgili; “ Mehmetçiklerimizin kanı ...
(Görüntülü) Aracının yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aracının yanında ölü bulundu
Aracının yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Aracının yanında ölü bulundu
(Görüntülü) Narenciye hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Narenciye hırsızı yakalandı
Narenciye hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Narenciye hırsızı yakalandı
Kamyonetin altında erkek cesedi bulundu Sabah uyanan mahalleli gördükleri manzara karşısında şok oldu
YEREL HABERLER Kamyonetin altında erkek cesedi bulundu Sabah uyanan ...
Adana'da 2'si kadın 19 torbacı adliyede
YEREL HABERLER Adana'da 2'si kadın 19 torbacı adliyede

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X