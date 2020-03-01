Adana'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'da fındık büyüklüğünde yağan dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Adana'da iki gündür devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün ise yağmur ile birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağması sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

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