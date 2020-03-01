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Habertürk
Yastayız

Adana'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

İHA

Adana'da fındık büyüklüğünde yağan dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Adana'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'da fındık büyüklüğünde yağan dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Adana'da iki gündür devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün ise yağmur ile birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağması sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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