Umreden dönen hastada koronavirüse rastlanmadı

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ADANA, (DHA)UMRE'den döndükten sonra öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvuran hastada koronavirüse rastlanmadı.

Suudi Arabistan´dan 27 Şubat Perşembe günü umre ibadetini gerçekleştirdikten sonra Adana´ya dönen ismi açıklanmayan hasta, öksürük ve üst solunum yolu şüphesiyle enfeksiyon servisinde izole bir odada tedavi altına alındı. Hastaya yapılan tetkiklerin ardından, yeni tip koronavirüse (COVID-19) rastlanmadığı bildirildi. Sosyal medyada hastanenin karantinaya alındığı ve acil servisin kapatıldığı bilgisinin asılsız olduğu kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-03-01 10:37:07



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