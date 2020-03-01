Umreden dönen hastada koronavirüse rastlanmadı

ADANA, (DHA)UMRE'den döndükten sonra öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvuran hastada koronavirüse rastlanmadı.
Suudi Arabistan´dan 27 Şubat Perşembe günü umre ibadetini gerçekleştirdikten sonra Adana´ya dönen ismi açıklanmayan hasta, öksürük ve üst solunum yolu şüphesiyle enfeksiyon servisinde izole bir odada tedavi altına alındı. Hastaya yapılan tetkiklerin ardından, yeni tip koronavirüse (COVID-19) rastlanmadığı bildirildi. Sosyal medyada hastanenin karantinaya alındığı ve acil servisin kapatıldığı bilgisinin asılsız olduğu kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2020-03-01 10:37:07
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-