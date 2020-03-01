Hasan Aksungur, İMO Adana Şube Başkanı oldu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi’nin, 2223 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan 23. Dönem Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, düzenledikleri ilk toplantıda görev dağılımı yaptı.

Hasan Aksungur Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Leyla Tan’ın Sekreter Üye, Mazlum Sevincek’in Sayman Üye olarak belirlendiği toplantıda Sedat Yıldırım, Ahmet Berdan Dinçyürek, Onur Batmaz ve Ahmet Uncu Yönetim Kurulu üyeleri olarak yer aldı.

İMO Adana Şube Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Orkun Orkun, Uğur Can Doğan, Emine Bolat, Feridun Kara, Melike Durmaz, Cenk Akdöner ve Fuat Özbilen’den oluştu.

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, önceki dönem sorumluluk üstlenmiş olan Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt ve Yönetim Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Meslek alanlarındaki sorunlara etkin çözüm üretmenin beraberinde kente dair sorunlara hassasiyetle eğileceklerini ifade eden Aksungur, "Meslektaşlarımız arasında dayanışmayı geliştirmeye, üyelerimizin mesleki sorunları, mesleki eğitimleri konusunda çalışma sürdürmeye her dönem de olduğu devam edeceğiz. Kentimizdeki yanlış ve gereksiz yatırımların karşısında olmak, doğru projeleri ve yatırımları desteklemek, kendi önermelerimizi geliştirip arkasında durmak önemli düsturumuz olacaktır. İtiraz etmekle yetinmeyeceğiz aynı zamanda alternatif çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkenin ve halkın en genel çıkarları doğrultusunda çalışmayı esas alacağız” dedi.

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