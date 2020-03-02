Yaşamak için kardeşinin doğumunu bekleyen Hasan'a polis sürprizi Adana'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan ancak uygun ilik bulunmadığı için annesi onun için hamile kalan Hasan Gülen'in polis olmak hayalini gerçekleştiren polisler, bu kez de onu evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı

Adana'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan ancak uygun ilik bulunmadığı için annesi onun için hamile kalan Hasan Gülen'in polis olma hayalini gerçekleştiren polisler, bu kez de onu evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Fırın işçisi Necati (43) ile ev hanımı Sevgi Gülen (26) 10 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 2 yıl sonra Nazlıcan (9) ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin 4 yıl sonra ise Hasan (5) ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak 2 yıl önce Hasan Gülen'in vücudunda morluklar ve yüksek ateş rahatsızlığı başladı. Bunun üzerine anne çocuğunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğa lösemi teşhisi konulunca aile perişan oldu. İlk etapta çocuk tedaviye cevap verip hastalığı geriledi ancak bir süre sonra hastalık ilerleyip Hasan Gülen'in ayak ve ellerinin kesilmesine karar verildi. Ancak yapılan tedaviler sonucu ayak ve ellerinin kesilmesi önlendi. Hasan Gülen'in rahatsızlığının ilerlemesi bir türlü durmayınca ilik nakline karar verildi. Bunun için anne, baba, kardeş ve akrabalardan ilik alındı ancak hiçbiri uymadı. Bunun üzerine doktorlar anneye hamile kalması önerisinde bulundu. Anne Sevgi Gülen çocuğu için hamile kaldı. Bu nedenle oğlu sürekli hastanede kalıp kemoterapi gördüğünden yanına gidemez oldu. Fırın ustalığı yapan baba oğlunun tedavisi için işi bırakıp onun yanında kalmaya başladı. Aylık 550 lira kira veren aile geçinmekte zorlanınca devlete başvurdu. O günden sonra aile devletten aldığı yardımla ayakta durmaya başladı. Hasan Gülen'in tedavisi devam ederken annesinin doğum yapmasını ve kardeşinin kordon bağının kendisine uyumlu olmasını bekliyor.

Bu arada Hasan Gülen ise tek hayalinin hastalıktan kurtulunca büyüyüp polis olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan'ı makamında kabul edip ona çocuk polis kimliği verdi. Daha sonra da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hasan'ı evinde ziyaret edip ona polis kıyafetleri hediye etti. Sürpriz karşısında çok şaşıran Hasan yunus polisi kıyafeti aldığı için çok mutlu oldu.

Hasan Gülen polis olup hırsızları yakalayacağını söyledi. Hasan, sağlığına kavuşmak için annesinin doğum yapmasını bekliyor.

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