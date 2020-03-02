Adana'da 940 bin lira değerinde kaçak sigara ve içki ele geçirildi



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da, piyasa değeri 940 bin lira olan kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Mısır Çarşısı, Kozan Çarşısı, Levent Mahallesi ve İncirlik Park alanında kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde, 9 bin 528 paket kaçak sigara, 4 bin litre kaçak içki, 60 bin 80 boş sigara makaronu, 420 kilo kıyılmış kaçak tütün, 2 bin 3 cinsel ürün, 1 elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 940 bin lira olduğu anlaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-02 11:38:19



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