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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

DHA


Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da bir araya gelen mesleki ve sivil toplum örgütleri, rejimin İdlib saldırılarına tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı´na destek verdi.
Adana Sanayi Odası´nda (ADASO) toplanan 36 sivil toplum kuruluşu ve oda temsilciliği adına açıklamayı ADASO Başkanı Zeki Kıvanç yaptı. Kıvanç, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirtti. Suriye´nin İdlib kentinde Esad rejiminin yaptığı hain saldırıya tepki gösteren Kıvanç, "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur" dedi.
'BAYRAĞIMIZIN ALTINDA KENETLENDİK'
TSK´nın Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve  Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini hatırlatan Kıvanç, şunları söyledi:
"Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. `Bahar Kalkanı´ harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye´nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."
Basın açıklamasına destek veren sivil toplum kuruluşu, dernek ve oda temsilcilikleri şunlar:
"Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Ceyhan Ticaret Odası, Ceyhan Ticaret Borsası, Kozan Ticaret Odası, Kozan Ticaret Borsası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Adana Barosu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Adana İş Kadınları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Adana Esnaf ve Sanatkarları Odası, Adana Genç İş İnsanları Derneği, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği, Adana Serbest Muhasebeciler ve Mali müşavirler Odası, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Adana Eczacı Odası Başkanlığı, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği, Çukurova Genç İşadamları Derneği, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Biz de Varız Destekleme Derneği."
DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-03-02 12:56:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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