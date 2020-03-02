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Adana’da düzenlenen “Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası” sona erdi.

Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli Spor Salonunda düzenlenen organizasyona, 11 ilden 19 sporcu katıldı.

Yarışların açılış seremonisinde sporcular, Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerin anısına "Başımız sağolsun" yazılı pankart açarak kahraman şehitlere saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudular.

Yarışların sonunda Kadınlarda 41 kiloda Beyzanur Ceylan, 45 kiloda Reyhan Polat, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam birinci oldu.

Erkeklerde ise 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 54 kiloda Serkan Çakmaz, 59 kiloda Nusret Şanlı, 65 kiloda Mutlu Ünlü, 72 kiloda Uğur Yumuk, 80 kiloda Hakan Dağ ve 88 kiloda Mahmut Toprak birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. Dereceye girenlerin madalyalarını Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Bedensel Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan ile Sarıçam Belediyesi Spor Müdürü Kadir Gül verdi.

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