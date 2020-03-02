Şehitler için bayrak yürüyüşü Adana'nın Kozan ilçesinde binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüşte "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kaymakamlık tarafından, binlerce vatandaşın katılımıyla şehitler için bayrak yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Göç Yolu'ndan Türk Büyükleri Meydanı'na kadar yapılan bayrak yürüyüşünde dev Türk bayrakları dalgalandı. Genç, yaşlı, engelli demeden Kozanlıların katıldığı yürüyüşte, “Şehitler ölmez vatan bölünmez", “Ne mutlu Türküm diyene” sloganları atıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ev sahipliğinde gerçekleşen yürüyüşe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, siyasi parti temsilcileri, eğitim camiası ve binlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüşte Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dualar edilirken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Yürüyüşe katılan Fatma Kılınç, "Allah ülkemizi düşmanlardan korusun" diyerek Mehmetçikler için dualar etti.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de tüm Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı için tek yürek olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için Cumhurbaşkanımız ile birlikte tüm güvenlik güçlerimizin Kozan halkı olarak bir kez daha yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim ordumuzu bu davasında muzaffer eylesin" dedi.

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı da, Kozan'ın vatanseverliği ile bugüne kadar onlarca gazi ve şehidin yurdu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün sınırdaki ve sınır ötesindeki tüm Mehmetçik için bir araya geldik. Tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyetinin gücünü gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Suriye’de ne işimiz var diyenlere bizim olan ve bizim sınırımız olan her yerde Türkiye'nin işi olduğunu ifade etmek istiyorum. Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını bir kez daha gördük. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum."

Duaların ardından bayrak yürüyüşü sona erdi.

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