Kaza bölgesine giden trafik polisi önce tutanak tuttu, sonra yolu süpürdü

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) ADANA'da, 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonrası trafik polisi önce tutanak tuttu, sonra yola saçılan parçaları süpürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar, sosyal medyada ilgi çekti.

Kaza, dün akşam üzeri Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Ara yolda ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye gelen trafik polisleri, kaza tespit tutanağını yazdıktan sonra otomobillerin yola savrulan parçalarını süpürdü. Parçalardan başka araç ve yayaların zarar görmemesi için dakikalarca yolu süpüren polisin o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görevli polisin bu anları, sosyal medyada ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-03 11:12:24



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