Bahar Pediatri Günleri Kongresi 5 Mart’ta başlıyor

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2 yılda bir organize ettiği Bahar Pediatri Günleri Kongresi’nin 5’incisi, 57 Mart tarihleri arasında hastanenin Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek toplantının 16 ayrı oturumda yapılacağını belirten 5. Bahar Pediatri Günleri Kongresi Başkanı Prof. Dr. İlknur Erol, ‘’Kongrenin birinci gününde çocuklarda epilepsi, beslenme, çocuk yoğun bakım, çocuk nefrolojide olgularla interaktif acillere yaklaşım ve prematüre yenidoğanda güncel yaklaşımlar kursları alanında deneyimli 32 öğretim üyesi tarafından oldukça donanımlı bir şekilde tartışılacaktır. Kongremizin ikinci gününde açılış konferansı; Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu ve Prof. Dr. Bilkay Baştürk başkanlığında Prof. Dr. Emin Kansu tarafından ‘Nobel ödülleri ve bilimde önemi’ konuşmasıyla başlayacak olup, sonrasında alanında yetkin konuşmacıların bilgi beceri ve deneyimlerini paylaşacağı oturumlar ile devam edecektir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi en iyi poster ve sözlü sunum ödülleri bu yılda verilecektir” diye konuştu.

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında gelişeler olduğunu ve bilgi gelişimideğişiminin en yoğun olarak yaşandığı bilim dalları arasında çocuk sağlığı ve hastalıklarının ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Erol, “Bilgiye ulaşmak giderek kolaylaşırken çok önemli bir konu olan deneyim paylaşımı ve tartışmanın önemi giderek artmaktadır.’Az konuşalım çok tartışalım’ teması ile gerçekleştirilecek kongremizin temel amacı konferans, panel ve bildiri sunumları eşliğinde konuları ve tedavi modalitelerini tartışmak, genç meslektaşlarımıza güncel uygulamalar konusunda mesajlar vermektir’’ dedi.

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