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10 bin lira borcu olan genç köprüden nehre atladı Adana'da 10 bin lira borçlanan genç; anne, baba ve kız kardeşinin yalvarmasına rağmen çıktığı köprüden nehre atladı Genci nehirde bekleyen ekipler gondola alıp kurtardı

İHA

10 bin lira borcu olan genç köprüden nehre atladı Adana'da 10 bin lira borçlanan genç; anne, baba ve kız kardeşinin yalvarmasına rağmen çıktığı köprüden nehre atladı Genci nehirde bekleyen ekipler gondola alıp kurtardı

Adana'da eticaret işi yapan bir kişi 10 bin lira borç yapınca bunalıma girerek anne, baba ve kız kardeşinin yalvarmasına rağmen çıktığı köprüden nehre atladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eticaret yapan Mehmet Ç. 10 bin lira borçlandı. Bu borcu bir türlü ödeyemeyen evli ve bir çocuk babası Mehmet Ç. Seyhan Nehri üzerindeki Demir Köprüye çıktı. Mehmet Ç.'yi gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve CanKur ekiplerine haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs borcu olduğu için artık yaşamak istemediğini söyleyerek bir türlü ikna olmadı. Bu sırada olayı duyan Mehmet Ç.'nin babası Şahin, annesi Nur ve kız kardeşi Demet Ç.'de olay yerine geldi. Mehmet Ç.'yi köprüde gören aile fenalık geçirdi. Anne, baba ve kız kardeşi de Mehmet Ç.'yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Ancak Mehmet Ç. bir türlü ikna olmadı. Mehmet Ç. bir süre sonra montunu çıkartıp nehre attı. Bunun üzerine anne Nur Ç. ağlayarak, "Neye yarar sen öldükten sonra biz niye yaşayalım. Siz varsınız diye bir yaşıyoruz" diyerek ikna etmeye çalıştı. Baba Şahin Ç. ise "Ben ölürüm ben ölürüm bundan sonra ben yaşasam ne olur" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bir türlü ikna olamayan Mehmet Ç.'nin kı kardeşi Demet Ç.'de "Gerek yok abi gel konuşalım ne olur, biz hepimiz ölürüz. Ne olur yeter ki sana bir şey olmasın. Çocuğunu düşün biz ona ne diyeceğiz" diye ağlayarak kardeşini ikna etmeye çalıştı. Ancak Mehmet Ç. ikna olmayarak köprüden atladı. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, Mehmet Ç. atlayınca ailesi fenalık geçirdi. Mehmet Ç. nehirde bekleyen gondoldaki CanKur ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan Mehmet Ç. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Fenalık geçiren anne, baba ve kız kardeşe ise sağlık görevlileri müdahale etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Tüm bunlar yaşanırken meraklı vatandaşlar yine fotoğraf ve video çekip canlı yayın yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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