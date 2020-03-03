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İdlib gazisi Akbolat: "Milletimiz askerimizin yanında dursun" İdlib gazisi Uzman Çavuş Hakan Akbolat, tedavisinin ardından istirahat için Kozan'daki evine geldi

İHA

İdlib'de 28 Şubat'ta 1 askerin şehit 2 askerin yaralandığı rejim tarafından gerçekleştirilen top atışında yaralanan Uzman Çavuş Hakan Akbolat, tedavisinin ardından Adana'nın Kozan ilçesindeki evine geldi. Akbolat, "Milletimiz askerimizin arkasında dursunlar. Duruyorlar biliyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi.

İdlib gazisi Akbolat: "Milletimiz askerimizin yanında dursun" İdlib gazisi Uzman Çavuş Hakan Akbolat, tedavisinin ardından istirahat için Kozan'daki evine geldi

İdlib’de 28 Şubat’ta 1 askerin şehit 2 askerin yaralandığı rejim tarafından gerçekleştirilen top atışında yaralanan Uzman Çavuş Hakan Akbolat, tedavisinin ardından Adana'nın Kozan ilçesindeki evine geldi. Akbolat, "Milletimiz askerimizin arkasında dursunlar. Duruyorlar biliyoruz, teşekkür ediyoruz” dedi.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
28 Mart’ta düğün hazırlığında olan ve operasyon sonrası düğün yapma planı yapan Uzman Çavuş Hakan Akbolat, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden göreve dönmek istediğini ifade etti.
O gün yaşananları aktararak Türk milletine Mehmetçiğe destekleri için teşekkür eden Akbolat, “Biz askeriz. Bunları yaşayacağımızı bile bile gittik. Milletimiz bizi duygulandırdı, gururlandırdı. Sağ olsun geldiler. Vatanımız devletimiz milletimiz için gittik. Keşke harekat bitene kadar orada olsaydım. Keşke savaşsaydım. Arkadaşlarım orada. İyileşene kadar harekat bitmezse yanlarına gitmek istiyorum. Askerimiz devletimiz sınırlarımız korumak için oradalar. Milletimiz askerimizin arkasında dursunlar. Duruyorlar biliyoruz, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Dua ordusu Mehmetçikle"
Gazilerin yeniden cepheye dönmek istemelerinin çok anlamlı ve duygulu olduğunu söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, “Gazilerimizin bu düşünceleri bizleri duygulandırıyor. Gazilerimiz iyileşip cepheye gitmek istediklerini söylüyorlar. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteren cümleler. Türk Milletinin gücü buradan geliyor. Önce Mehmetçiğimiz ve arkada kocaman bir dua ordusu var. Diyanet İşleri Başkanlığımızca her sabah camilerimizde Fetih suresi okunuyor. İki ordu var. Dua ordusu ve Mehmetçiğimiz bir arada olduğu sürece inşallah muzaffer olacağız. Bizim kenetlenmemiz gereken bir durum var. Bazıları Suriye’de ne işimiz var diyor. Hakan kardeşim ve gazilerimiz söylüyor. Eğer biz orada olmazsak onlar Hatay’da Mardin’de Antep'te olur. Biz sınırlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. Biz millet olarak mazlumun yanında yer almışız. Kimyasal silah ile kendi vatandaşını katleden bir Esed var. Allah ordumuzun, milletimizin devletimizin yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer kılsın” şeklinde konuştu.

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