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Menevşe: "Beklentimiz ekonomik büyümenin hız kazanması"

İHA

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, enflasyon ve faiz oranları gerilerken, sınırlı da olsa ekonomide büyüme gerçekleştiğini 2020'de ise ekonomide daha hızlı büyüme ve değişim hedeflediklerini söyledi.

Menevşe: "Beklentimiz ekonomik büyümenin hız kazanması"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, enflasyon ve faiz oranları gerilerken, sınırlı da olsa ekonomide büyüme gerçekleştiğini 2020’de ise ekonomide daha hızlı büyüme ve değişim hedeflediklerini söyledi.
Adana Ticaret Odası’nın Şubat ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, “Reel sektörün 2020’den en büyük beklentisi, ekonomik büyümedir. İnsanların alım güçlerinin artması ve buna bağlı olarak da iç talepte arzu edilen artışın gerçekleşmesidir. Beklentimiz sadece iç talepteki artışla sınırlı değil. Bizler iş dünyası olarak iç talebe dayalı büyümeye verdiğimiz önemin daha büyüğünü dış talebe dayalı büyümeye veriyoruz, vermek zorundayız. Belirsizliklerin her geçen gün arttığı bir dünyada yaşıyoruz; her gün hangi coğrafyadan, nereden geleceği belli olmayan birtakım sürprizlere çok açık bir dünya var. Bizde ülke olarak zor bir coğrafyanın ortasında yer alıyoruz. Bu risklerin ve belirsizliklerin ortasında işletmelerimizin tüm güçleriyle, tam performansla yürüttükleri çalışmalar, ortalamanın üzerinde bir ihracat performansı ortaya koyuyor. Dış ticaretin desteklenmesi ve uluslararası rekabet avantajlarına kazandıracağımız ivme, ülkemize kazandıracağımız döviz anlamına gelecektir" dedi.
Menevşe, içeride ve dışarıda beklenmedik bir şok olmaz ise 2020’nin, Türkiye ekonomisinde daha iyi bir yıl olmaya aday olacağını düşündüğünü ifade ederek, şunları dile getirdi:
“Ekonomik ve politik risklerin belirsizlik doğurduğunu, belirsizliklerin piyasa aktörlerini yatırım yapmaktan alıkoyduğunu ve ekonomilerde daralmaya yol açtığını tüm ülke olarak gördük, yaşadık. 2019’da ekonomide dengelenmenin önemli ölçüde tesis edildiğine şahitlik ettik. Enflasyon ve faiz oranları gerilerken, sınırlı da olsa ekonomide büyüme gerçekleşti. 2020’de ise ekonomide daha hızlı büyüme ve değişim hedeflediğimizi ifade etmeliyim. Burada enflasyona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Enflasyonun ateşinin yükselmemesi için gayret etmeliyiz. Üretim, ihracat enflasyonun hızını stabil halde tutacak en önemli etkenlerdir. Ekonomide olumlu havanın yıl ortasında kendini daha iyi hissettireceğini düşünmekteyim. Ayrıca iş dünyamız için güzel bir haber de bankaların aldığı masraflarda yapılan düzenlemedir. TOBB’un da girişimleri neticesinde böyle bir düzenlemeye gidilmesi son derece memnuniyet verici. Yeni düzenlemeyle birlikte getirilen sınırlandırmalar sayesinde vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine üst sınır getirildi. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca şehrimizin markası olan TEMSA ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişme Adana iş dünyası başta olmak üzere her kesim tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Gelişmeleri iş dünyası olarak yakından takip ettiğimizi ifade etmeliyim’’ dedi.
Yeni hizmet binasının yapım süreci ile ilgili olarak meclis üyelerine detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı ve meclis üyelerinin çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantı, gündem maddeleri ile ilgili alınan kararların oylanmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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