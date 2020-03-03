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Başkan Karalar: "Kar isteği hırsa dönüşürse katliam oluyor" Başkan Zeydan Karalar, AYAMDER üyeleriyle bir araya geldi, sorunların çözümü noktasında ortak çalışma gerekliliğine vurgu yaptı Karalar, bürokratlarına Adana’yı katleden inşaatlara engel olma talimatı verirken, müteahhitleri de aldıkları ruhsata uygun iş yapma konusunda uyardı

İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, sorunların çözümü noktasında ortak çalışma gerekliliğine vurgu yaptı. Karalar, bürokratlarına Adana'yı katleden inşaatlara engel olma talimatı verirken, müteahhitleri de aldıkları ruhsata uygun iş yapma konusunda uyardı.

Başkan Karalar: "Kar isteği hırsa dönüşürse katliam oluyor" Başkan Zeydan Karalar, AYAMDER üyeleriyle bir araya geldi, sorunların çözümü noktasında ortak çalışma gerekliliğine vurgu yaptı Karalar, bürokratlarına Adana’yı katleden inşaatlara engel olma talimatı verirken, müteahhitleri de aldıkları ruhsata uygun iş yapma konusunda uyardı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, sorunların çözümü noktasında ortak çalışma gerekliliğine vurgu yaptı. Karalar, bürokratlarına Adana’yı katleden inşaatlara engel olma talimatı verirken, müteahhitleri de aldıkları ruhsata uygun iş yapma konusunda uyardı.
Adana Yapı Müteahhitleri Derneği’nce (AYAMDER) düzenlenen ve Adana Büyükşehir Belediyesi himayesinde yürütülen, imar yönetmeliğiyle ilgili çalışmalar hakkında dernek üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünya için büyük tehdit olan küresel ısınmaya karşı ve fay hatlarının üzerinde inşaat yapılmamasıyla ilgili birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Zeydan Karalar, alınan ruhsata uygun inşaat yapılmamasının, insan canı açısından tehlike teşkil ettiğini söyledi. Karalar, bürokratlarına Adana’yı katleden inşaatlara engel olma talimatı verirken, müteahhitleri de aldıkları ruhsata uyun iş yapmaya davet etti.

Ruhsata uygun inşaat yapılmalı
Önceki dönem Seyhan Belediyesi’nden göreve başladığında, 282 inşaatın ruhsat almış şekilde, fakat yapılan fazlalıklar dolayısıyla iskan alamaz durumda önüne geldiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Örneğin 2 bin metrekare inşaat yapmak için ruhsat almış, 3 bin 500 metrekare yapmış. 2 bin metrekareye göre statik yapıyorsun, buna göre ne kullanacağını söylüyorsun, 3 bin 500 metrekare yapıyorsun. Bu insan hayatı açısından ciddi bir tehlike.
Görüntü kirliliği, haksız kazanç, haksız rekabet yaratması çok önemli fakat daha vahim olanı olası bir depremde yaratacağı tehlike ve insan canını tehdit etmesi. Ciddi savaştık bununla. Kurtarılabilecek, insan hayatını tehdit etmeyecek şekilde sorunu çözmek için bu işle ilgili odaların tamamını, işin taraflarını, sahiplerini bir araya getirdik, aylarca çalıştık. Düzgün bir yönetmelik ortaya koymak için çaba gösterdik. Büyük ölçüde başardık” dedi.

İnşaat sektörü ekonomi için çok önemli
Büyükşehir’e gelince de aynı sorunlarla karşılaştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye ekonomisini ayakta tutan önemli sektörlerden biridir inşaat. Gelişmekte olan ülkeler için bir başka önemi vardır. İnşaat durursa ekonomi ve gelişme durur. Müteahhit inşaat yapmıyor, daire satamıyor, ekonominin durumu ortada. Yarın bir gün rahat inşaat yapmaya ve daire satmaya başladığınızda, ekonominin de düzeldiğini göreceksiniz. Bu bir realite. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda, Adana’da müteahhitlerin durumunu gözledik. Büyük sıkıntılar içinde olduklarını gördük. İnşaata başlıyorlar, bir yıl sonra yönetmelik değişiyor. İnşaatın yarısına gelinmiş yasa değişiyor. Yıksa olmaz, yapsa olmaz. Yine ben sektörün bütün aktörlerini bir araya getirdim ve haksız rekabeti önleyecek ama müteahhitleri de biraz rahatlatacak yeni yönetmelik yapalım dedim. Arkadaşlar çalıştılar tam bitirecekler yasa değişti tekrar. Şimdi yeniden ele alacaklar” diye konuştu.

"Bir araya gelip sorunların çözümü için çalışmalıyız"
Müteahhitlerin şu anda istedikleri oranda iş yapamamalarının nedeninin ekonomik kriz olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:
“2008 krizini düşünün. Dünya küçüldü. Dünya ekonomik buhrandaydı. İşsizlik yüzde 14’tü. Şu anda işsizlik resmi rakamlara göre yüzde 13.9. Oysa ciddi parametreleri alırsanız işsizlik şu anda yüzde 20’yi aşmış durumda. Bunun adı kriz değilse nedir? Neden iş yapamıyorsunuz? Kriz olduğu için yapamıyorsunuz. Bir ülkede ekonominin en büyük göstergesi müteahhitlerin iş yapıp yapamadığıdır. Biz Adana’da inşaat sektörünün canlanması, müteahhitlerimizin iş yapması konusunda üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Bir araya gelip sorunların çözümü için konuşmalı, çalışmalıyız.”

"Müessese elbette kar edecek ama hırsa dönüşürse katliam oluyor"
Adana’nın eski ve görüntü itibariyle sorunlu bir kent olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:
“Gerçekten işgal edilmiş bir kent. Bu kent bunu hak etmiyor. Adana’mızı çok seviyoruz. Bizim sevdamızdır Adana. Sorunları çözmek için birlikte hareket etmeliyiz. Adana modernleşir, dönüşürse sorunlar azalır. Hava kirliliği azalır, ulaşım sorunu azalır, görüntü kirliliği ortadan kalkar. Böylece biz Adana’yla biraz daha onur duyarız. Adana’nın bunu yapma potansiyeli fazlasıyla var. Ünlü şehir plancıları söylüyor; bir kentin içinden nehir akıyorsa bu büyük bir zenginliktir ve bunu değerlendirmek gerekir. Bizim iki nehrimiz var. Güzel bir gölümüz var. Dünyanın en verimli ovalarından birine sahibiz. Endemik bitkilerle dolu dağlarımız var. Adana dışında Karataş’tan, Yumurtalık’tan, lezzetli balığımızdan bahsettiğimde, ‘Adana’da deniz mi var?’ diyorlar. Daha denizimizin olduğunu bile anlatamamışız. Bu kadar özelliği olan bir kent ne yazık ki hak ettiğini bulamadı. Dünyadaki ve Türkiye’deki turizm gelirlerinden Adana pay alamıyor. Tarihi var, güzel doğası var, dünyanın en güzel yemekleri var, nehir var, göl var, deniz var, her şey var fakat turizm yok. Becerememişiz. Adana’yı kim güzelleştirecek? Adana’yı sizler güzelleştireceksiniz. Bunu da kenti dönüştürerek yapacaksınız kar hırsından uzak durarak başaracaksınız. Kar hırsı dünyayı da, insanların geleceğini de mahvediyor. Kar edilmezse ayakta durma şansı yok. Elbette müessese kar edecek ama bunu hırsa dönüştürürsek katliam oluyor.”

Ruhsatı neye göre aldıysanız ona göre iş yapın
Adana Büyükşehir Belediyesinde ortak aklı önemsediklerini bunun gereklerini yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Adana ile ilgili yapacağımız önemli işlerde, o işle iştigal eden, akıllı ve bilen insanları toplayıp, ortak bir fikir üretmeye çalışıyoruz.
Çünkü hepimiz tarafız. İnşaat konusunda hepimiz tarafız. Ortak bir nokta bulup hepimizin uyması gerekiyor. Neye göre aldıysanız ruhsatı, ona göre iş yapın. Beni bu konuda çözemezsiniz ve çözemiyorlar. Çözemeyecekler de. Seyhan’da bunun gereğini yapıyorduk.
Büyükşehir’de de ayrı durum söz konusu. İlgili daire başkanımız burada. Hangi ilçede olursa olsun, Adana’yı katleden bir inşaat olursa engel olacaksınız kardeşim. Net talimattır. Engel olacaksınız. Yok öyle yağma. Benim kardeşim ahlaklı çalışacak, aldığı talimata uyacak, üç kuruş kara razı olacak, öte yandaki biri de, birilerine bir şey verip malı götürecek. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bir yönetici, ‘görmedik, gözümüzden kaçtı’ diyemez. Yönetici; işiyle ilgili işleyişi bilen, kontrolünü yapan, görevini yerine getiren adamdır. Bizde bahane yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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