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Turunçgil düşmanı Akdeniz meyve sineğine karşı ortak akılla mücadele Tarım ve Orman Bakanlığı’nca oluşturulan ‘Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı’na paralel olarak zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak ‘kısırlaştırılmış sinek’ metodunun hayata geçirilmesi istendi

İHA

Türkiye'de yıllık ortalama 4,3 milyon tonluk rekolteye ulaşan turunçgil üretimine, mücadele edilmemesi durumunda her sene yaklaşık 11 milyar liralık darbe vurması öngörülen Akdeniz meyve sineği ile mücadelede başarı sağlayacak eylem ve yöntemler, Adana'da düzenlenen 2. Turunçgil Forumu'nda ele alındı.

Turunçgil düşmanı Akdeniz meyve sineğine karşı ortak akılla mücadele Tarım ve Orman Bakanlığı’nca oluşturulan ‘Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı’na paralel olarak zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak ‘kısırlaştırılmış sinek’ metodunun hayata geçirilmesi istendi

Türkiye’de yıllık ortalama 4,3 milyon tonluk rekolteye ulaşan turunçgil üretimine, mücadele edilmemesi durumunda her sene yaklaşık 11 milyar liralık darbe vurması öngörülen Akdeniz meyve sineği ile mücadelede başarı sağlayacak eylem ve yöntemler, Adana’da düzenlenen 2. Turunçgil Forumu’nda ele alındı.
2019 yılı rakamı ile 755,7 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip turunçgil sektörünün paydaşları, Akdeniz meyve sineğinin zararlarının azaltılmasına yönelik proje ve çözüm önerilerini paylaşırken, sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi, sektörde farkındalık oluşturulması, pazarlama imkanlarının artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir üretimin artırılmasına ilişkin önerilerde bulundu.
Akdeniz meyve sineğiyle etkin ve eş zamanlı mücadele edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca oluşturulan ‘Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı’na paralel olarak zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak ‘kısırlaştırılmış sinek’ metodunun hayata geçirilmesi istendi.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ev sahipliği ve Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) işbirliğinde ‘Turunçgil Hayattır’ temasıyla Adana’da bir otelde düzenlenen 2. Turunçgil Forumu’na Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin ile bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“Üreticilerimizle birlikte mücadelemiz devam edecek”
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, turunçgil ve sert çekirdekli meyvelere zarar veren Akdeniz meyve sineği ile topyekün mücadelenin önemini vurguladı. Doğu Akdeniz illerinde bu sineğin popülasyonunu azaltmaya yönelik etkin mücadele verildiğini, geçen yıl Adana’da kapsamlı çalışmalarla zararlının üremesinin yarı yarıya azaltıldığını kaydeden Başkan Nejdat Sin, Hatay ve Mersin’de de eşgüdümlü çalışmalara ağırlık verilmesinin büyük yarar sağlayacağını belirtti.
Başkan Nejdat Sin, “Turunçgil ihracatımıza büyük darbeler vuran Akdeniz meyve sineği ile mücadelede başarı sağlamamız için bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye’de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu sorunun üstesinden gelebilmek için üreticilerimizle birlikte mücadeleye devam edecektir” dedi.
Sin, turunçgil üretiminin sağlıklı, güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi, ihracatının katlanarak artırılması amacıyla düzenlenen 2. Turunçgil Forumu’na katılım ve katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir’e, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram’a, katılım ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluş yöneticilerine teşekkür etti.

“Şubat ayında 105,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik”
Öte yandan şubat ayı yaş meyve sebze sektörü ihracat performansını değerlendiren Başkan Sin, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin bu ayda 105,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Şubat ayında sektörün Türkiye genelindeki ihracatının 204,5 milyon dolar olarak yansıdığını kaydeden Sin, bu ayda sektörün turunçgil ihracatının ise 92,1 milyon dolar olduğunu, bu rakamın 73,2 milyon dolarlık bölümünün Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nce gerçekleştirildiğini bildirdi. Sin, “Şubat ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç eden illerimizin başında 57,8 milyon dolar ile Mersin geldi. Hatay ilimiz 39 milyon dolar, Adana ilimiz 11 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptı. Şubat ayında en çok mandarin, domates ve limon ihracatı gerçekleştirdik. Bu dönemde en fazla yaş meyve sebze ihracatı yaptığımız ülkeler ise 63,5 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 18,6 milyon dolar ile Romanya ve 15,34 milyon dolar Irak oldu” diye konuştu.

“Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise Türkiye’de yaş meyve sebze üretiminde 5 milyon nüfusun geçim sağladığını vurgulayıp, Bakanlık olarak destekleme modellerinin yanı sıra üretim girdilerinin düşürülmesi ve katma değerin artırılmasına yönelik çalışmalarda da önemli başarılar kaydedildiğini anlattı. Akdeniz meyve sineği ile mücadelede çiftçilerin bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Fatih Metin, “Akdeniz meyve sineği, turunçgil ihracatımızda büyük sıkıntı yaşatıyor. Sektörü bir bütün olarak ele aldığımızda yalnızca Akdeniz meyve sineği nedeniyle yıllık 11 milyar liralık bir zarar ortaya çıkması öngörülüyordu. Bu nedenle Akdeniz meyve sineği ile sürdürülebilir bir eylem planını hayata geçirdik. ‘Bu sineği yok ettik’ deyip, çalışmaları bırakmayacağız. Çiftçilerimizi eğitmeye, bilinçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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