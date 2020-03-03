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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kocaispir: “Devletimizin, ordumuzun yanındayız”

İHA

Yüreğir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı İdlib şehitleri için okunan Fatiha ile başladı. Meclisin açılında konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bir ve beraberlik içinde devletimizin, ordumuzun yanındayız" dedi.

Başkan Kocaispir: “Devletimizin, ordumuzun yanındayız”

Yüreğir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı İdlib şehitleri için okunan Fatiha ile başladı. Meclisin açılında konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bir ve beraberlik içinde devletimizin, ordumuzun yanındayız” dedi.
Yüreğir Belediyesi Mart ayı olağan meclis oturumu geçtiğimiz günlerde İdlib’te rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen 34 asker için okunan Fatiha ile açıldı. Açılışta konuşan Başkan Kocaispir, “Biz farklı siyasi görüşlerden olsak da bu vatan hepimizin vatanı. Biz buradayız. Burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz. Bu toprakları vatan bilmiş tüm kardeşlerimiz ile bir ve beraberlik içerisinde bu zor zamanlarda devletimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız” diye konuştu.
"Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok" diyen Başkan Kocaispir, Atatürk’ü örnek göstererek, "Barış ve huzur istiyorsak güçlü olmalıyız. Hatay’ın ana vatana katılması için hasta yatağından gelip Adana’da bu işi takip eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu yaklaşımını hiç unutmayalım. ‘Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ demişti. Evet, biz asker bir millet, asker bir toplumuz. Ama savaş istemiyoruz. Burada huzur içerisinde yaşamak istiyorsak bir ve beraber olmalıyız. Bilinmelidir ki Hatay’ı kendi toprakları içerisinde göstermek isteyen hastalıklı zihniyete bu millet asla müsaade etmeyecektir. Bize düşen aramızdaki ufak ayrılıkları, sıkıntıları bir kenara bırakmaktır. İnanın birbirimize dayanmaktan başka çaremiz yok. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Birbirimize sahip çıkalım. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.
Gündem dışı söz alan mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri ise konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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