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Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61

İHA

Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol’u 7361 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Ozan Gönen xx, Anıl Veziroğlu xx
Fenerbahçe: Elizabeth xx 11, Ayşe xx, Olcay xx 2, Sevgi xx 11, Merve xx, Tuğçe xx 14, Chelsea xx 17, Cecilia xx 13, Esra xx, İrena xx 3, Laura xx 2
Antrenör: Victor Lapena
Kayseri Basketbol: Manolya xx 9, Kaeladawn xx 11, Ayşegül xx 11, Gülse xx, Kübra xx 2, İvankovic xx 4, Nazlı xx 0, Kennedy xx 24
Antrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 259 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 4228 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 5939 (Fenerbahçe lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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