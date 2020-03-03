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Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, sağduyu çağrısında bulundu

İHA

Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, sağduyu çağrısında bulundu

İdlib’de askerlerimize yönelik yaşanan hain saldırı sonrası Adana’nın Kozan ilçesinde ikamet eden Suriyeli ailelere ve evlerine yönelik yapılan eylemlere karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlar aracılığı ile vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunuldu.
Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelerek mahallelerindeki Suriyeli ailelere yönelik gerçekleştirilen fiili eylemlere karşı sağduyu çağrısında bulundu. Müdür Büyükatak Suriyeli ailelerin Kozanlıların misafiri olduğunu belirtti. Büyükatak, mahallelerde gruplaşan gençleri de uyararak "İleride sicil kayıtlarına leke gelmesini istemeyen gençlerimiz böyle bir davranışta bulunmamalıdır" dedi.

“Onlar savaştan kaçarak gelmişler, bize sığınmışlar”
Son günlerde Suriyeli şahıs ve ailelere yönelik gerçekleştirilen eylemler ile alakalı çok sayıda şikayet aldıklarını ve olaylara müdahale ettiklerini belirten Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, “Kozan milliyetçi bir ilçe olması sebebiyle, son günlerde ufak tefek tepki gösteriyorlar. Mahallelerin kanaat önderleri olarak sizlerle bir araya gelme sebebimizden birisi de budur aslında. Çözüm bu değil. Mahallenizdeki vatandaşlara söylerseniz Suriyeli vatandaşlar ile ilgili yapılan eylemler, Suriyeli vatandaşlar ile alakalı konularla son üç dört gündür karşılaştığımız için söylüyorum. Suriyeli vatandaşların camları kırılıyor, evlerine taş atılıyor yani buradan kovulmaya çalışılıyor. Biz dini bütün insanlarız. Birincisi biz veren eliz. Gelmişler bize sığınmış bu insanlar. Bize sığınan insanları kovmak bizim dinimizde de yoktur devletimizin politikasında da. Suriyeli vatandaşlar ile sürtüşmeye girmeyelim. Fiiliyata dönen eylemlere girmeyelim. Özellikle sokaktaki eylemlere katılanlar mahalleli gençler yani cahil yaştaki insanlar. Büyükler kendi aralarında konuşuyor ve yorum yapıyorlar ama bunu içinde yaşıyorlar fakat cahil bazı gençlerimiz bu olayı içinde yaşamıyor 'vay efendim şurada Suriyeli varmış burada Suriyeli varmış' diye 'camlarını kıralım, şunu yapalım bunu yapalım' diyorlar. Tabi bu gençlerimiz cahil oldukları için bunun sonucunu hiç düşünemiyorlar. Bakın şu an bu olaylardan dolayı çok sayıda gözaltına alınan ve hakkında yasal işlem yapılan vatandaşımız var. Yarın bir gün adliyeye çıkaracağız bu vatandaşlarımızı. Böyle bir olayla vatandaşlarımızın karşımıza gelmesi ve onlara işlem yapmamız bizleri haddinden fazla üzüyor. Sizlerden mahallelerinizdeki vatandaşlara bu konuyu özellikle belirtmenizi istiyorum. Biz bu insanlara öyle ya da böyle kucak açtık. Bu insanlar geldiler ve bizlere güvendiler. Buraya yerleştiler. Şu anda bizlerin misafirlerimiz. Bizler hiçbir zaman misafirlerimizi kovmadık bunlar da artık kendi ülkelerindeki topraklarındaki savaş sona erene kadar burada misafirimiz olacaklar. Beraber yaşamayı öğreneceğiz” dedi.

“Bizler Kozan’ın huzuru ve güvenliği için varız”
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak gerçekleştirmiş oldukları her uygulama ve operasyonların ilçenin huzuru ve güvenliği için olduğunu belirten Müdür Büyükatak, “Mahallelerde Kozan’ın huzuru ve güveni için bir çaba içerisindeyiz. En aktif şekilde nasıl bunu yansıtabiliriz bunu göstermeye çalışıyoruz. Tabi bunun hemen hemen her saati uygulamalarımız oluyor. Sokaklarda görüyorsunuzdur birçok vatandaşı bu memnun ederken, bu uygulamalarımızdan memnun olmayan vatandaşlarımız da olabilir. Bu konuda mahallelerinizde çağrıda bulunursanız bizim yapmış olduğumuz her bir uygulama ve çalışma hakikaten Kozan’ın huzuru ve güveni içindir. Bunun haricinde ne kendi egomuzu tatmin etme gibi bir düşüncemiz var, ne insanlara zarar vermek gibi bir amacımız var. Sadece ve sadece Kozan’ın güvenliğini amaçlıyoruz. Ben de ailemle bu güzel ilçede kalıyorum. Elbette ilçemizin huzuru ve güvenliği için personel arkadaşlarımızı biraz daha yoruyoruz ama onların da düşüncesi benimle aynı. Hepimiz Kozan’ın huzuru ve güveni için 220 personelimizle ilçemizde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizler mahalleler ve yaşanabilecek olaylar hakkında bilgi almak için ekiplerimizle sokağa iniyoruz ama bizim istediğimiz bu değil biz bilgiye gitmeyelim bilgi bize gelsin" diye konuştu.
Program sonunda muhtarlar da mahallelerindeki güvenlik ve asayiş olayları ile alakalı olarak Müdür Büyükatak ile istişarede bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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