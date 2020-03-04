Adana'da fuhuş çetesine operasyon

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)ADANA'da, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'na bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temini sağlayan kadınları da fuhuşa zorlayan çeteye yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-03-04 08:58:56



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