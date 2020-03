Seyhan Belediyesi’nin Mart ayı ikinci oturumu sert tartışmalara sahne oldu. MHP’li Şehmus Uçar’ın eleştirileri üzerine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, meclis oturumuna ara vermek zorunda kaldı.

Başkan Akay, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açılan mecliste, CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, İyi Parti'li Meclis Üyesi Sultan Zeynep Erciyes gündem dışı konuşmalar yaptı. MHP’li Şehmus Uçar da konuşmasında, “Geçen ay meclis konuşmalarımızda Seyhan gazetesi ile ilgili belediyeyi nasıl zarara uğratıldığıyla ilgili belirli bir şekilde bilgileri size verdik, sizin dürüstlüğünüze inanıyoruz, onunla ilgili endişe duymamaya çalışıyoruz, keşke bu bilgilerden sonra siz de o dürüstlüğünüzle bu arkadaşı görevden alsaydınız veya savcılığa verdiğimizden dolayı en azından mahkeme sonucuna kadar görevden alsaydınız daha iyi ederdiniz diye belirtmek istiyorum” dedi.

Daha sonra ihaleler konusunda değinen Uçar, yapılan bazı su alımı, su bardağı alımı, yeni doğan bebek paketi alımı, masa ve sandalye alımı ihalelerindeki yaklaşık maliyet ile alınan mallar arasında 3/2 oranında fazlalıklar bulunduğunu ve bu ihalelerin aynı firmaya verilmesinin tesadüf olup olmadığını sordu. Basın müdürünün kendisi hakkında hakaretten dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Uçar, “Bizim meşhur Seyhan gazetemiz var ya başkan, anlatmıştık size, basın müdürünüzle, burada kendilerine iftira attığımızdan dolayı gitmişler hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben bir defa dikkate almadığım birine hakaret etmem, adam yerine koymadığım insana hiç hakaret etmem. Benim karşımdaki insan benimle eşdeğerde olacak ki hakaret etmek için hakaret ederim” dedi.

Başkan Akay, Uçar’ı uyararak, “Arkadaşım, dikkatli konuş” dedi. Uçar ise, ”Dikkatli konuşuyorum Başkan” diye karşılık verdi. Başkan Akay,” Dikkatli konuşun, burası meclis” diyerek uyarısını tekrarladı. Akay, “Mecliste bu şekilde ifadede bulunamazsınız, söylediklerinizde her şeyi söylüyorsunuz, dinliyoruz ama bu şekilde ifade kullanamazsınız” diye devam etti.

Uçar ile Başkan Akay arasında ses tonu giderek yükseldi, karşılıklı atışmalar devam etti.

Akay, “Ben de seni adam yerine koymuyorum o zaman” deyince, Uçar da, “Siz bizi adam yerine koymazsanız, biz hiçbir şekilde sizi adam yerine koymayız” dedi.

Akay’ın yüksek ses tonu ile, ”Sevgili arkadaşım, adam yerine koymamak hakaret değilse aynı şeyi sana da söylüyorum o zaman” sözlerine Uçar, ”Biz de aynı şeyi sana söylüyoruz o zaman” karşılık verdi.

Akay,” Saygısız olma, her şeyi söyleyebilirsin ama hakaret edemezsin” dedi.

Uçar da,” Ben hakaret etmiyorum burada. Hakaret edeceğim adamı adam yerine koymam gerektiğini diyorum sadece” dedi.

Akay,” Hala devam ediyorsun” diye konuşunca Uçar,” Etmiyorum. Biz burada gerçekleri dile getirdiğimizden dolayı siz rahatsızlık duyuyorsunuz” dedi.

Akay, “Sabahtan beri hiç ağzımı açmıyorum, her türlü yanlışı söyledin, hiç ağzımızı açmadık ama hiç kimseye hakaret edemezsin, hele buranın görevlisine edemezsin” dedi.

Uçar ise,” Ben hiç kimseye hakaret etmedim”

Başkan Akay Şehmus Uçar’a, ”Edepsizlik etme” deyince Uçar da, “Edepsizliği siz yapıyorsunuz şuan” diye konuştu.

Bunun üzerine mecliste uğultu başladı. CHP’liler ayağa kalktı. Sesler yükseldi, Başkan Akif Kemal Akay, meclis toplantısına ara verdiğini açıklayarak salonu terk etti.

10 dakika sonra Meclis, toplantısına devam etti. Sözlerine kaldığı yerden devam eden Şehmus Uçar, ”Evet arkadaşlar istemediğimiz bir durumla karşı kaşıya kaldık, sözlerimi geri alıyorum, meclisten de özür diliyorum” dedi.

Normale dönen mecliste gündem dışı söz alan CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş ise ilçenin bazı sorunlarını dile getiren konuşma yaptı.

Başkan Akay başka söz almak isteyenlere sonraki meclis toplantısında konuşmalarını isteyerek söz vermedi.

8 maddeden oluşan ve daha sonra da bir madde eklenen meclis gündeminden 2 madde görüşüldü.

