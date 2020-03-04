Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Seyhan Belediye Meclisinde gergin anlar MHP’li Meclis Üyesi Şehmus Uçar’ın eleştirilerinin dozunu artırması üzerine müdahale eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Her yanlışı söyleyebilirsin ama hakaret edemezsin, hele görevliye hiç hakaret edemezsin” uyarısında bulundu Tartışmalar alevlenince bazı CHP’li meclis üyesi ayağa kalktı, Başkan Akif Kemal Akay meclis oturumuna 10 dakika kadar ara verdi Aradan sonra tekrar kürsüye gelen Şehmus Uçar, sözlerini geri alıp meclisten özür dileyince oturum normale döndü

İHA

Seyhan Belediyesi'nin Mart ayı ikinci oturumu sert tartışmalara sahne oldu. MHP'li Şehmus Uçar'ın eleştirileri üzerine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, meclis oturumuna ara vermek zorunda kaldı.

Seyhan Belediye Meclisinde gergin anlar MHP’li Meclis Üyesi Şehmus Uçar’ın eleştirilerinin dozunu artırması üzerine müdahale eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Her yanlışı söyleyebilirsin ama hakaret edemezsin, hele görevliye hiç hakaret edemezsin” uyarısında bulundu Tartışmalar alevlenince bazı CHP’li meclis üyesi ayağa kalktı, Başkan Akif Kemal Akay meclis oturumuna 10 dakika kadar ara verdi Aradan sonra tekrar kürsüye gelen Şehmus Uçar, sözlerini geri alıp meclisten özür dileyince oturum normale döndü

Seyhan Belediyesi’nin Mart ayı ikinci oturumu sert tartışmalara sahne oldu. MHP’li Şehmus Uçar’ın eleştirileri üzerine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, meclis oturumuna ara vermek zorunda kaldı.
Başkan Akay, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açılan mecliste, CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, İyi Parti'li Meclis Üyesi Sultan Zeynep Erciyes gündem dışı konuşmalar yaptı. MHP’li Şehmus Uçar da konuşmasında, “Geçen ay meclis konuşmalarımızda Seyhan gazetesi ile ilgili belediyeyi nasıl zarara uğratıldığıyla ilgili belirli bir şekilde bilgileri size verdik, sizin dürüstlüğünüze inanıyoruz, onunla ilgili endişe duymamaya çalışıyoruz, keşke bu bilgilerden sonra siz de o dürüstlüğünüzle bu arkadaşı görevden alsaydınız veya savcılığa verdiğimizden dolayı en azından mahkeme sonucuna kadar görevden alsaydınız daha iyi ederdiniz diye belirtmek istiyorum” dedi.
Daha sonra ihaleler konusunda değinen Uçar, yapılan bazı su alımı, su bardağı alımı, yeni doğan bebek paketi alımı, masa ve sandalye alımı ihalelerindeki yaklaşık maliyet ile alınan mallar arasında 3/2 oranında fazlalıklar bulunduğunu ve bu ihalelerin aynı firmaya verilmesinin tesadüf olup olmadığını sordu. Basın müdürünün kendisi hakkında hakaretten dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Uçar, “Bizim meşhur Seyhan gazetemiz var ya başkan, anlatmıştık size, basın müdürünüzle, burada kendilerine iftira attığımızdan dolayı gitmişler hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben bir defa dikkate almadığım birine hakaret etmem, adam yerine koymadığım insana hiç hakaret etmem. Benim karşımdaki insan benimle eşdeğerde olacak ki hakaret etmek için hakaret ederim” dedi.
Başkan Akay, Uçar’ı uyararak, “Arkadaşım, dikkatli konuş” dedi. Uçar ise, ”Dikkatli konuşuyorum Başkan” diye karşılık verdi. Başkan Akay,” Dikkatli konuşun, burası meclis” diyerek uyarısını tekrarladı. Akay, “Mecliste bu şekilde ifadede bulunamazsınız, söylediklerinizde her şeyi söylüyorsunuz, dinliyoruz ama bu şekilde ifade kullanamazsınız” diye devam etti.
Uçar ile Başkan Akay arasında ses tonu giderek yükseldi, karşılıklı atışmalar devam etti.
Akay, “Ben de seni adam yerine koymuyorum o zaman” deyince, Uçar da, “Siz bizi adam yerine koymazsanız, biz hiçbir şekilde sizi adam yerine koymayız” dedi.
Akay’ın yüksek ses tonu ile, ”Sevgili arkadaşım, adam yerine koymamak hakaret değilse aynı şeyi sana da söylüyorum o zaman” sözlerine Uçar, ”Biz de aynı şeyi sana söylüyoruz o zaman” karşılık verdi.
Akay,” Saygısız olma, her şeyi söyleyebilirsin ama hakaret edemezsin” dedi.
Uçar da,” Ben hakaret etmiyorum burada. Hakaret edeceğim adamı adam yerine koymam gerektiğini diyorum sadece” dedi.
Akay,” Hala devam ediyorsun” diye konuşunca Uçar,” Etmiyorum. Biz burada gerçekleri dile getirdiğimizden dolayı siz rahatsızlık duyuyorsunuz” dedi.
Akay, “Sabahtan beri hiç ağzımı açmıyorum, her türlü yanlışı söyledin, hiç ağzımızı açmadık ama hiç kimseye hakaret edemezsin, hele buranın görevlisine edemezsin” dedi.
Uçar ise,” Ben hiç kimseye hakaret etmedim”
Başkan Akay Şehmus Uçar’a, ”Edepsizlik etme” deyince Uçar da, “Edepsizliği siz yapıyorsunuz şuan” diye konuştu.
Bunun üzerine mecliste uğultu başladı. CHP’liler ayağa kalktı. Sesler yükseldi, Başkan Akif Kemal Akay, meclis toplantısına ara verdiğini açıklayarak salonu terk etti.
10 dakika sonra Meclis, toplantısına devam etti. Sözlerine kaldığı yerden devam eden Şehmus Uçar, ”Evet arkadaşlar istemediğimiz bir durumla karşı kaşıya kaldık, sözlerimi geri alıyorum, meclisten de özür diliyorum” dedi.
Normale dönen mecliste gündem dışı söz alan CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş ise ilçenin bazı sorunlarını dile getiren konuşma yaptı.
Başkan Akay başka söz almak isteyenlere sonraki meclis toplantısında konuşmalarını isteyerek söz vermedi.
8 maddeden oluşan ve daha sonra da bir madde eklenen meclis gündeminden 2 madde görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu 9 gözaltı kararı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu 9 ...
Adana'da fuhuş çetesine operasyon
YEREL HABERLER Adana'da fuhuş çetesine operasyon
Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı ...
Adana’da Bylock operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da Bylock operasyonu
Adana’da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da fuhuş operasyonu
Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, sağduyu çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, sağduyu ...
Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61
YEREL HABERLER Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri ...
(Görüntülü) İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak ...
İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız
YEREL HABERLER İdlib gazisi: Sınır güvenliğini korumak zorundayız
(Görüntülü) Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana Emniyeti'nden kış lastiği denetimi
(Görüntülü) Annesi, babası, ablası ikna etmeye çalışırken nehre atladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesi, babası, ablası ikna etmeye ...
Vali Demirtaş: "Çevre bilinci kültür göstergesidir"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Çevre bilinci kültür göstergesidir"
Kadınlar İdlib şehitleri için mevlit okuttu lokma tatlısı dağıttı
YEREL HABERLER Kadınlar İdlib şehitleri için mevlit okuttu lokma ...
Başkan Kocaispir: “Devletimizin, ordumuzun yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir: “Devletimizin, ordumuzun ...
ÇDSO’dan Dünya Kadınlar Günü konseri
YEREL HABERLER ÇDSO’dan Dünya Kadınlar Günü konseri
Turunçgil düşmanı Akdeniz meyve sineğine karşı ortak akılla mücadele Tarım ve Orman Bakanlığı’nca oluşturulan ‘Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı’na paralel olarak zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak ‘kısırlaştırılmış sinek’ metodunun hayata geçirilmesi istendi
YEREL HABERLER Turunçgil düşmanı Akdeniz meyve sineğine karşı ortak ...
Başkan Karalar: "Kar isteği hırsa dönüşürse katliam oluyor" Başkan Zeydan Karalar, AYAMDER üyeleriyle bir araya geldi, sorunların çözümü noktasında ortak çalışma gerekliliğine vurgu yaptı Karalar, bürokratlarına Adana’yı katleden inşaatlara engel olma talimatı verirken, müteahhitleri de aldıkları ruhsata uygun iş yapma konusunda uyardı
YEREL HABERLER Başkan Karalar: "Kar isteği hırsa dönüşürse katliam ...
Ailesini dinlemeyip nehre atladı, ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Ailesini dinlemeyip nehre atladı, ekipler kurtardı
Menevşe: "Beklentimiz ekonomik büyümenin hız kazanması"
YEREL HABERLER Menevşe: "Beklentimiz ekonomik büyümenin hız ...
(Görüntülü) Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne ...
İdlib gazisi Akbolat: "Milletimiz askerimizin yanında dursun" İdlib gazisi Uzman Çavuş Hakan Akbolat, tedavisinin ardından istirahat için Kozan'daki evine geldi
YEREL HABERLER İdlib gazisi Akbolat: "Milletimiz askerimizin yanında ...
10 bin lira borcu olan genç köprüden nehre atladı Adana'da 10 bin lira borçlanan genç; anne, baba ve kız kardeşinin yalvarmasına rağmen çıktığı köprüden nehre atladı Genci nehirde bekleyen ekipler gondola alıp kurtardı
YEREL HABERLER 10 bin lira borcu olan genç köprüden nehre ...
Bahar Pediatri Günleri Kongresi 5 Mart’ta başlıyor
YEREL HABERLER Bahar Pediatri Günleri Kongresi 5 Mart’ta başlıyor
(Görüntülü) Trafik polisi kazanın ardından yolu süpürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trafik polisi kazanın ardından yolu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X