ATO üyelerine indirimli kredi imkanı

Adana Ticaret Odası (ATO) üyesi işletmelere yönelik, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli 60 aya varan vadelerle taksitli ticari kredi seçeneği sağlayan kredi protokolü imzalandı.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, imza töreninde, üyelerinin finansmana erişim güçlüğü çektiklerinden yakındığını belirterek, "Üyelerimizin rahat bir nefes almaları için atılacak her adıma biz olumlu bakıyor ve destekliyoruz. Çarkların dönmesi için atılacak adımlara kapımız her daim açıktır. Bu protokol ile Şekerbank tarafından odamız üyesi işletmelere güzel bir imkan oluşturulmuş bulunmaktadır. Sizlere bu işbirliğiniz için şahsım ve odam adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu protokolün Adana ekonomisinin gelişimi bakımından yararlı olacağına inanıyorum” dedi.

Şekerbank Adana Şube Müdürü Pınar Özcan'da, “Öncelikle protokol için bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 67 yıldır üretimin ve ticaretin gelişmesi için sanayicinin, tüccarın yanında yer alarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede bugün imzaladığımız protokolle yine Adanalı tüccarlarımızın yanında olmayı hedefliyoruz. Adana Ticaret Odası’na kayıtlı olan işletmelere, aylık eşit taksit ödemeli 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli 60 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve başta POS cihazı olmak üzere bankanın çeşitli avantajlarını sunacağız. 636 ay arası uygulanacak TTK aylık faiz oranı, bankamız liste faiz oranları üzerinden yüzde 15 indirimli olacaktır. Üyelerinizi kredi olanaklarımızı ve detayları görüşmek üzere Bankamıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Protokolün imza töreninde, ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, Genel Sekreteri Birol Yarman ile bankanın Gazipaşa Şube Müdürü Esat Cengizoğlu, Toros Şube Müdürü Banu Olgun ve Adana Şube KOBİ Bankacılık Yönetmeni Pınar Bulut da hazır bulundu.

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