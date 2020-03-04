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Yere dökülen meyvelere toplayan aileye ateş açıldı: 5 yaralı

DHA

Yere dökülen meyvelere toplayan aileye ateş açıldı: 5 yaralı


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde yere dökülen meyveleri toplayan aynı aileye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde Turunçlu Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeden dökük narenciye topladıkları iddia edilen bir aileye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hatice T.(46), Beyhan T. (15), Adem T. (45) , Rabia S. (60) ve Cennet T. (10) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Beyhan T., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 
Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-03-04 22:23:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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