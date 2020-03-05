Adana´da PKK operasyonu: 7 gözaltı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA´da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK´nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı´nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

Polis ekiplerinin, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-03-05 08:11:52



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