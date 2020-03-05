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Seyhan'da 4 mahalle bölünüyor Yeşilyurt, Gürselpaşa, Gülbahçesi ve Pınar mahallelerinin bölünmesi talebiyle ilgili müşterek komisyon raporu yeniden görüşülmek üzere komisyona gönderildi Önceki gün sert tartışmaların yaşandığı meclis dün aksine sakin geçti Gündem dışı söz alan AK Parti'li Sinan Altun, Seyhan Belediyesi işçileri için geliştirilirken toplu konut alanının çöp alanında uygulanacağını ileri sürüp eleştirdi. Başkan Akif Kemal Akay ise oranın bir çöplük değil, katı atık toplama merkezi olduğunu belirtti

İHA

Seyhan'da 4 mahalle bölünüyor Yeşilyurt, Gürselpaşa, Gülbahçesi ve Pınar mahallelerinin bölünmesi talebiyle ilgili müşterek komisyon raporu yeniden görüşülmek üzere komisyona gönderildi Önceki gün sert tartışmaların yaşandığı meclis dün aksine sakin geçti Gündem dışı söz alan AK Parti'li Sinan Altun, Seyhan Belediyesi işçileri için geliştirilirken toplu konut alanının çöp alanında uygulanacağını ileri sürüp eleştirdi. Başkan Akif Kemal Akay ise oranın bir çöplük değil, katı atık toplama merkezi olduğunu belirtti

Bir önceki toplantıda sert tartışmaların yaşandığı Seyhan Belediye meclis toplantısı oldukça sakin geçti. Toplantıda, Yeşilyurt, Gürselpaşa, Gülbahçesi ve Pınar mahallelerinin bölünmesi talebiyle ilgili müşterek komisyon raporu yeniden görüşülmek üzere komisyona gönderildi.
Seyhan Belediyesi’nin Mart ayı üçüncü birleşimi, Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.
Gündem dışı söz alan AK Partili Sinan Altun, Seyhan Belediye işçileri için geliştirilirken toplu konut alanının çöp alanında uygulanacağını ileri sürüp eleştirdi. Altun, “Bu proje yanlış projedir. Sizler işçi dost olduğunuzu söylüyorsunuz, İşçi kardeşlerimize çöplüğü mü layık gördünüz? Kamulaştırılan bu arsa kimin arsasıydı? Size yine sorarım ki Seyhan Belediyesi’ne ait olan bir arsa yoktu da bu bölgenin konut inşa edilmesine karar verildi. Buradaki amaç kimin menfaatidir ve kimlere çıkar sağlamaktadır?” şeklinde sorular sordu.
Altun, çöplük alanı olarak iddia ettiği yerin fotoğraflarını da meclis üyelerine gösterdi.
Başkan Akif Kemal Akay ise oranın bir çöplük değil, katı atık toplama merkezi olduğunu ifade etti.
CHP Meclis Üyesi ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk da gündem dışı söz alarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadılar Anma Günü hakkında konuştu. Buyruk, “İlerleyen zamanlarda bu meclisimizde kadınların sesini duyurmasını istiyoruz aslında. Bu meclis bir saat sürüyor aslında, biz 45 dakikasında erkeklerin sesini duyuyoruz. Bu mecliste kadınların sesinin daha çok duyulmasını diliyorum” dedi.
CHP’li Kemal Çelik de konuşmasında, kadının hak kapısı olduğunu belirterek, ”Kadın başta anadır, doğurandır, büyüten, eğiten ve hayata hazırlayandır. Kadın insandır, bizler insanoğluyuz. Biz hem ülkemizde hem dünyamızda kadına gereken önemi vermemiştir. 8 Mart bütün dünya emekçi kadınlarına hayırlı olsun, kutluyoruz, hayırlı olsun” dedi.
Çelik konuşmasını Nazım Hikmet’in “Kadınlarımız” şiirin okuyarak tamamladı.
Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin 4. Maddesinde mülkiyeti Maliye hazinesine ait olup belediyenin kullanımında olan Yüreğir ilçesi Misis Mahallesi 1604 nolu parselde bulunan 67386 metrekare yüzölçümlü taşınmazın belediye adına tahsisinin kaldırılması talebi komisyona havale edildi.
Gündemin 5. Maddesinde, Yeşilyurt, Gürselpaşa, Gülbahçesi ve Pınar mahallelerinin bölünmesi talebiyle ilgili müşterek komisyon raporu yeniden görüşülmek üzere komisyona gönderildi.
Gündemin 6. Maddesinde Döşeme Mahallesi (Kısmi) 29.4 Hektar alanda kentsel dönüşüm projesinin kararının iptal edilip, edilmemesi yönündeki talebi ile ilgili teklifi ile ilgili müşterek komisyon raporu kabul edildi.
Gündemin 6. Maddesine ise Adana İli, Seyhan İlçesi Sınırlarında Adn15, Adn17, Adn18, Adn19, Adn20, Adn21, Adn22 nolu trafo alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifiyle ilgili müşterek komisyon raporu kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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