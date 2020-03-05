(Görüntülü) Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

ADANA?da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları darp edip, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK?nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dar edip, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı?nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü?ne götürüldü.
Firari konumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-05 09:35:42
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