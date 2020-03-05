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Göçmenleri öldüren Yunan polisinden PKK'lıya koruma Yunanistan polisinin ülkelerine girmek isteyen mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olurken, Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a giden PKK'lı genç kızı alıp Kuzey Irak'taki PKK kamplarına gönderdiği ortaya çıktı Bir yıl önce PKK'ya katılan genç kız ise ikna edilerek polise teslim olup ailesine kavuşurken, PKK'ya katılmadan önceki ve katıldıktan sonraki hali de görenleri hayrete düşürdü

İHA

Yunanistan polisinin ülkelerine girmek isteyen mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olurken, Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a giden PKK'lı genç kızı alıp Kuzey Irak'taki PKK kamplarına gönderdiği ortaya çıktı.

Göçmenleri öldüren Yunan polisinden PKK'lıya koruma Yunanistan polisinin ülkelerine girmek isteyen mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olurken, Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a giden PKK'lı genç kızı alıp Kuzey Irak'taki PKK kamplarına gönderdiği ortaya çıktı Bir yıl önce PKK'ya katılan genç kız ise ikna edilerek polise teslim olup ailesine kavuşurken, PKK'ya katılmadan önceki ve katıldıktan sonraki hali de görenleri hayrete düşürdü

Yunanistan polisinin ülkelerine girmek isteyen mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olurken, Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a giden PKK'lı genç kızı alıp Kuzey Irak'taki PKK kamplarına gönderdiği ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü faaliyetleri önlemek için yaptıkları ortak çalışması neticesinde terör örgütü PKK’ya bundan bir yıl önce katılan 19 yaşındaki N.Ş. ile irtibata geçildi. Kuzey Irak'taki PKK kamplarına bir yakınının vasıtasıyla katılan ve burada bomba ile silah eğitimi alan genç kız polisin ikna etmesiyle Kuzey Irak'tan Suriye'ye oradan da Türkiye'ye gelerek 9 Ocak’ta polise teslim oldu.
Bir yıldır çocuklarını göremeyen anne ve baba ona kavuşunca sıkı sıkı sarılarak duygusal anlar yaşandı. N.Ş. daha sonra ise emniyete giderek polise ifade verdi. N.Ş.'nin verdiği ifadede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bir akrabasının vasıtasıyla örgüte katılmak için irtibata geçtiğini söylen N.Ş., "4 Şubat 2019 günü Adana’dan İstanbul’a gittim. Aynı gün Edirne’ye geçerek Yunanistan il sınırına kadar giderek kaçakçılar vasıtasıyla Meriç Nehri’ni botla geçtim. Suriye’de bulunan ve telefonla görüştüğüm bir örgüt üyesi Yunanistan polisine gitmemi söyledi" dedi.
Suriye’deki PKK’lının kendisine yapması gerekenleri tek tek anlatarak talimat verdiğini söyleyen N.Ş. ifadesine şöyle devam etti:
"Yunan polisine gidip siyasi suçlu olduğumu söyleyerek teslim olmamı istediler. ‘PKK’ya katılmak için Türkiye’den kaçtığımı, Lavrion kampına gitmek istediğimi söylememi’ istediler. Aldığım bu talimatlar doğrultusunda 5 Şubat 2019 günü Yunan polisine teslim oldum ve bana söylenenleri polise ilettim. Arından Yunan polisi beni polis merkezine götürdü ve orada 3 gün kaldım. Orada Türkiye’den kaçıp Yunanistan’a giden ve konuşmalarından FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının olduklarını anladığım aileler ile Lavrion kampına gittim. Lavrion kampında kalmış olduğumuz evlerin girişlerinde terör örgütleri PKK, DHKPC ve diğer örgütlerin sözde flama ve bayrakları vardı. Bu örgütsel sözde bayrak ve flamaların dışarıdan herkesin göreceği büyüklükteydi. 15 Şubat 2019’da örgüt mensuplarıyla birlikte Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldım. 22 Şubat’ta başkasının adına düzenlenmiş sahte pasaportla Yunanistan’dan havayoluyla Irak’a geçip PKK kamplarına katıldım. Mart ayında Gare alanından Dicle Nehri üzerinden botla Suriye’nin Derik şehrine geçerek YPG’nin asayiş birimine katıldım. 4 ay ideolojik eğitim ile bomba ve silah eğitimi aldım. Benim PKK'ya katılmama bizzat Yunan polisi yardım etti."
Bu durum, Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açınca, Yunanistan polisinin ülkelerine girmek isteyen mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olmasını akıllara getirirken, Yunan polisinin nasıl terör örgütüne sahip çıkıp çifte standart uyguladığını ortaya koydu.
İfadesinin ardından 15 Ocak 2020’de tutuklanan N.Ş.’nin terör örgütü PKK’ya katılmadan önceki çekilen fotoğrafı ile güvenlik güçlerine teslim olduktan sonraki çekilen fotoğrafını görenler hayrete düştü. Kanlı örgüt tarafından kandırılarak saflarına çekilen ve bir yıl boyunca kamplarında yaşayan N.Ş.’nin 19 yaşında olmasına rağmen yüzünün büyük bir değişime uğradığı görüldü.

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