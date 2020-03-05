Adana'da, yürüyüş ve gösteriler 15 gün süreyle yasaklandı



ADANA, (DHA)ADANA Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de rejim güçlerine yönelik yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle kentte yürüyüş, gösteri ve basın açıklamalarını 15 gün süreyle yasakladı.

Adana Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen, 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığı vurgulanarak kente alınan önlemler hakkında bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile Suriye İdlib kentinde Suriye rejim güçlerine karşı yapılan harekatı protesto etmek amacıyla; İlimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5 Mart 2020 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem, etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde yasaklanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2020-03-05 12:13:09



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