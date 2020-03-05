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Adana’da 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı

İHA

Adana'da Bahar Kalkanı Harekatı sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı.

Adana’da 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı

Adana’da Bahar Kalkanı Harekatı sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan “Bahar Kalkanı Harekatı” ile “Suriye İdlib kentinde Suriye rejim güçlerine karşı” yapılan harekatı protesto etmek amacıyla, ilimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5 Mart 2020 tarihinden başlayarak 15 gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde yasaklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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