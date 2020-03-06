28 Şubat mağduru Sevda Erdede: "12 kayıp yıl yaşadım"

Seyhan Belediye Meclisinin AK Parti'li Üyesi Sevda Erdede, 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için 12 kayıp yıl yaşadığını belirterek, geride işe yaramayan bir diploması kaldığını ifade etti.

Erdede, Seyhan Belediye Meclisinin dördüncü birleşimde yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne değinerek, “8 Mart 1857 yılında grev sırasında fabrikada çıkan yangında can veren 120 kadın başta olmak üzere bugüne kadar sıkıntı yaşayan, iş yerinde olsun, sosyal çevresinde olsun, ailesinde sıkıntı yaşayan kadınlarımızı minnetle anıyorum” dedi.

28 Şubat sürecine de dikkat çekerek bu süreci bizzat yaşayan bir olarak, başına gelen iki anısını anlatan Erdede, bunun gibi sıkıntıları binlerce kadının da yaşadığını ifade etti. Erdede, 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için 12 kayıp yıl yaşadığını vurgulayarak, ”12 yıl sonra mezun oldum ve geride işe yaramayan bir diploma kaldı elimde. Çünkü üniversitede akademisyen olarak kalacaktım, en büyük hayalimdi bu. Halen İlahiyat Fakültesinde okuyorum. Binlerce bayan arkadaşımız mağdur oldu. 8 Mart’ı kutluyoruz ama sadece kutluyoruz. Herkes bir birey olarak insan haklarından eşit şekilde faydalanmakta özgürdür. Bir daha ülkemizde bu şekilde süreçlerin asla yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

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