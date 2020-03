Ruh sağlığı hastenesinde oda arkadaşı gözlerini oydu

Can ÇELİKAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi´nde yatarak tedavi edilen Sultan Güner´in (57) 2 gözünü, aynı odada yatan kadın hasta parmaklarını sokarak oydu. 2 gözünü de kaybeden Güner'in ailesi hastane yönetiminden şikayetçi olurken, Adana Valiliği, başlattığı soruşturma kapsamında başhekim yardımcısının da aralarında olduğu 7 personeli açığa aldı.

Hatay´ın Payas ilçesinde yaşayan ve psikiyatrik sorunlar yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Güner, 24 Şubat günü, ailesi tarafından Adana´ya getirilerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi´nde muayene ettirildi. Doktorlar da Güner´in yatarak tedavi görmesine karar verdi.

Ancak Sultan Güner hastanedeki 6'ncı gününde, aynı odada yatan N.K. adlı kadın hastanın saldırısına uğradı. N.K., verilen ilaçlar nedeniyle uyku halinde olan Güner´in 2 gözünü, parmağıyla çıkardı. Güner'in çığlıkları üzerine odaya giren hastane personeli, N.K.'yı etkisiz hale getirdi. 2 gözünü de kaybeden Sultan Güner ise, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek, ameliyat edildi.

Annelerinin yaşadığı saldırıdan başka bir hastanın kendilerini telefon ile araması sonucu haberdar olduklarını ileri süren aile ise hemen Adana'ya gelerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi yönetiminden şikayetçi oldu.

'ANNENİZİ KÖR EDİP, GÖTÜRDÜLER'

Annesi Sultan Güner´in ruh sağlığında son 2 yıldır ağır sorunlar yaşadığını bu nedenle de sık sık Adana´ya geldiklerini anlatan Bünyamin Güner (38), "24 Şubat günü annemi hastaneye yatırıp, Payas´a döndük. Her gün hastaneyi arayıp durumu hakkında bilgi alıyorduk. Kız kardeşim 1 Mart günü hastaneyi aradığı ama anneme ulaşamadı. Sonra bir hasta kardeşime ulaşmış. 'Annenizi dövdüler, kör edip hastaneye götürdüler' demiş. Bunun üzerine Adana´ya geldik. Korkunç manzarayla karşılaştık. Annem ameliyat oldu. Doktorlar bir daha göremeyeceğini söylüyor" dedi.

'OLAYDA İHMAL VAR'

Annesinin gözlerini kaybettiğinden haberi olmadığını, çok korktuğu için halen kendine gelemediğini kaydeden Güner, hastanenin kamera görüntülerini istediklerini ama başhekiminden olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. Olayda tamamen ihmal olduğunu ifade eden Güner,

"Başka bir hasta geliyor annemin gözlerini parmaklarıyla oyuyor. Annem, ilaçların etkisinden tepki dahi verememiş. Bu bir vahşettir. Annem nasıl acı çekti o an tahmin dahi edemiyorum. Annemi nasıl koruyamadılar? Tedavi olması için getirdik, günler sonra iki gözü kör olmuş şekilde aldık. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum; Ailecek yıkılmış durumdayız, sorumlular cezasını çeksin istiyoruz" diye konuştu.

7 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği andan hemen sonra Valiliğimizce soruşturma başlatılmış olup, görevli 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü (güvenlik iş ve işlemlerinden sorumlu), 1 uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

