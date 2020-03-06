Yasa dışı bahis oynatan şahsı gasp eden 3 zanlı tutuklandı Adana'da yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıstan, 50 bin lira gasp ettiği iddia edilen maskeli ve silahlı 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı Mağdur şahsa da yasa dışı bahis oynattığı için işlem yapıldı

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıstan, 50 bin lira gasp ettiği iddia edilen maskeli ve silahlı 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 28 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre Eser K. (43) ile Ozan K. (32) yasa dışı bahis oynatarak para kazanmaya başladı. Bu durumu öğrenen Eser K.'nin arkadaşı Nur Muhammed B. (20), Eser K.'ye "Yasa dışı bahis paralarından bizde alalım" dedi. Eser K. de para veremeyeceğini söyleyince Nur Muhammed B., Eser K.'ye "Yasa dışı bahisten yüklü miktarda para kazandıktan sonra parayı eve getirirken sen bize söyle biz sen otomobilden indikten sonra Ozan'ın elinden paraları alalım" dedi. Bu teklifi önce reddeden Eser K. daha sonra kabul etti. Eser K. ile Nur Muhammed B. planı 28 Şubat günü devreye sokarak harekete geçti.

Eser K. akşam yasa dışı bahisten paraları topladıktan sonra Ozan K. ile Kazım Karabekir Mahallesinden eve giderken Nur Muhammed B.'yi arayarak haber verdi. Bunun üzerine Nur Muhammed B. yanına Rukyettin D.(30), Mustafa I. (31) ve Eyüp M.'yi alarak otomobil ile takibe başladı. Bir süre takip yaptıktan sonra zanlılar Eser K. otomobilden inince aracın önünü Fatih Mahallesi'nde kesti. Yüzü maskeli zanlılardan Nur Muhammed B., Ozan K.'ye silah çekip paraları istedi. Ozan K. korkarak yanında bulunan 50 bin lirayı verdi. Paraları alan zanlılar otomobil ile olay yerinden kaçtı. Ozan K. gasp edilince polis merkezine gelerek şikayette bulundu. Ozan K., 50 bin lirasının gasp edildiğini söyledi.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis zanlıların kaçış güzergahındaki yaklaşık 78 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyerek zanlıların kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis plakadan otomobilin o gün Eyüp M. tarafından kiralandığını saptadı. Polis kiralık otomobilde araç takip sisteminin olduğunu da öğrenerek otomobilin Bahçeşehir Mahallesinde park halinde olduğunu belirleyerek, adrese baskın yaptı. Polis otomobili bulurken zanlı Eyüp M.'yi de yakaladı.

Ayrıca zanlının otomobilinde ve üzerinde yapılan aramada 55 bin 940 lira para ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlı önce parayı kuyumcudan borç olarak aldığını silahın da arkadaşının olduğunu söylese de polisin çapraz sorgusunda zanlı, Ozan K.'yi gasp ettiklerini, yanında Nur Muhammed B., Mustafa I. ve Rukyettin D.'nin olduğunu Ozan K.'da para olduğunu da Eser K.'nın söylediğini ifade etti. Polis bunun üzerine zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis kısa sürede zanlılar Nur Muhammed B., Mustafa I. ve Eser K.'yı yakaladı. Bu zanlılarda ilk önce parayı gasp etmediklerini inkar etse de daha sonra sorguda çözüldü. Polis zanlıları sorgularının ardından adliyeye sevk etti. Zanlılardan Eser K., Nur Muhammed B. ve Mustafa I. tutuklanırken, Eyüp M. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis firar olan Rukyettin D.'yi bulmak için de çalıma başlattı. Ayrıca mağdur Ozan K. ile tutuklanan Eser K.'ye da yasa dışı bahis oynatmaktan işlem yapıldı.

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