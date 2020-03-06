(Görüntülü) Ruh sağlığı hastenesinde oda arkadaşı gözlerini oydu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Ruh sağlığı hastenesinde oda arkadaşı gözlerini oydu

DHA

 

(Görüntülü) Ruh sağlığı hastenesinde oda arkadaşı gözlerini oydu

 
ADANA Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi edilen Sultan Güner'in (57) 2 gözünü, aynı odada yatan kadın hasta parmaklarını sokarak oydu. 2 gözünü de kaybeden Güner'in ailesi hastane yönetiminden şikayetçi olurken, Adana Valiliği, başlattığı soruşturma kapsamında başhekim yardımcısının da aralarında olduğu 7 personeli açığa aldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve psikiyatrik sorunlar yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Güner, 24 Şubat günü, ailesi tarafından Adana'ya getirilerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde muayene ettirildi. Doktorlar da Güner'in yatarak tedavi görmesine karar verdi. 
Ancak Sultan Güner hastanedeki 6'ncı gününde, aynı odada yatan N.K. adlı kadın hastanın saldırısına uğradı. N.K., verilen ilaçlar nedeniyle uyku halinde olan Güner'in 2 gözünü, parmağıyla çıkardı. Güner'in çığlıkları üzerine odaya giren hastane personeli, N.K.'yı etkisiz hale getirdi. 2 gözünü de kaybeden Sultan Güner ise, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, ameliyat edildi.
Annelerinin yaşadığı saldırıdan başka bir hastanın kendilerini telefon ile araması sonucu haberdar olduklarını ileri süren aile ise hemen Adana'ya gelerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi yönetiminden şikayetçi oldu.
'ANNENİZİ KÖR EDİP, GÖTÜRDÜLER'
Annesi Sultan Güner'in ruh sağlığında son 2 yıldır ağır sorunlar yaşadığını bu nedenle de sık sık Adana'ya geldiklerini anlatan Bünyamin Güner (38), "24 Şubat günü annemi hastaneye yatırıp, Payas'a döndük. Her gün hastaneyi arayıp durumu hakkında bilgi alıyorduk. Kız kardeşim 1 Mart günü hastaneyi aradığı ama anneme ulaşamadı. Sonra bir hasta kardeşime ulaşmış. 'Annenizi dövdüler, kör edip hastaneye götürdüler' demiş. Bunun üzerine Adana'ya geldik. Korkunç manzarayla karşılaştık. Annem ameliyat oldu. Doktorlar bir daha göremeyeceğini söylüyorö dedi.
'OLAYDA İHMAL VAR'
Annesinin gözlerini kaybettiğinden haberi olmadığını, çok korktuğu için halen kendine gelemediğini kaydeden Güner, hastanenin kamera görüntülerini istediklerini ama başhekiminden olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. Olayda tamamen ihmal olduğunu ifade eden Güner, 
"Başka bir hasta geliyor annemin gözlerini parmaklarıyla oyuyor. Annem, ilaçların etkisinden tepki dahi verememiş. Bu bir vahşettir. Annem nasıl acı çekti o an tahmin dahi edemiyorum. Annemi nasıl koruyamadılar? Tedavi olması için getirdik, günler sonra iki gözü kör olmuş şekilde aldık. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum; Ailecek yıkılmış durumdayız, sorumlular cezasını çeksin istiyoruz" diye konuştu.
7 PERSONEL AÇIĞA ALINDI
Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:
"Konu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği andan hemen sonra Valiliğimizce soruşturma başlatılmış olup, görevli 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü (güvenlik iş ve işlemlerinden sorumlu), 1 uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-06 10:31:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İşe giderken başından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) İşe giderken başından vurularak öldürüldü
9 aylık Eflin 2 kalp ameliyatıyla hayata tutundu Eflin bebek, 1 yaşına girmeden 2 defa kalp ameliyatı oldu Kalpteki ana damarları ters olarak dünyaya gelen 9 aylık Eflin Soylu, ilki 5 günlükken olmak üzere 2 defa kalp ameliyatı geçirdi
YEREL HABERLER 9 aylık Eflin 2 kalp ameliyatıyla hayata ...
(Görüntülü) Adana'da firarilere şafak operasyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da firarilere şafak operasyonu
Ruh sağlığı hastenesinde oda arkadaşı gözlerini oydu
YEREL HABERLER Ruh sağlığı hastenesinde oda arkadaşı gözlerini oydu
Hastanede dehşet: Şizofren kadın, bir hastanın gözlerini çıkardı Adana'da şizofreni hastası genç kadın, hastanede kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardı Şizofreni hastası N.K.'nin ifadesinde, "Bana küfretti ben de iki gözünü çıkarıp yedim" dediği öğrenildi İki gözünü kaybeden kadın başka bir hastanede tedavi altına alınırken, yakınları hem zanlıdan hem de hastaneden şikayetçi oldu Adana Valiliği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Hastanede dehşet: Şizofren kadın, bir hastanın ...
Tarihi eserleri satamadan yakalandılar Adana'da ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satamadan yakalandılar Adana'da ...
Yasa dışı bahis oynatan şahsı gasp eden 3 zanlı tutuklandı Adana'da yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıstan, 50 bin lira gasp ettiği iddia edilen maskeli ve silahlı 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı Mağdur şahsa da yasa dışı bahis oynattığı için işlem yapıldı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis oynatan şahsı gasp eden 3 zanlı ...
Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü Adana'da sabah işe gitmek için evinden çıkan bir kişi, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü Adana'da sabah ...
İşe giderken başından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER İşe giderken başından vurularak öldürüldü
28 Şubat mağduru Sevda Erdede: "12 kayıp yıl yaşadım"
YEREL HABERLER 28 Şubat mağduru Sevda Erdede: "12 kayıp yıl yaşadım"
4 yaşındaki Sümbül evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Sümbül evlerinde çıkan yangında hayatını ...
Adana'da firarilere şafak operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da firarilere şafak operasyonu
DHA YURT - Adana'da firarilere şafak operasyonu
YEREL HABERLER DHA YURT - Adana'da firarilere şafak operasyonu
Adana’da firarilere şafak vakti baskın
YEREL HABERLER Adana’da firarilere şafak vakti baskın
(Görüntülü) Ceyhan'da evde çıkan yangında, Minik Sümbül hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ceyhan'da evde çıkan yangında, Minik ...
Ceyhan'da evde çıkan yangında, Minik Sümbül hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceyhan'da evde çıkan yangında, Minik Sümbül hayatını ...
DHA YURT - Ceyhan'da evde çıkan yangında, Minik Sümbül hayatını kaybetti
YEREL HABERLER DHA YURT - Ceyhan'da evde çıkan yangında, Minik ...
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı ...
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı ...
Kadınlar Türkiye Kupası: İzmit Belediyespor: 84 - Beşiktaş: 71
YEREL HABERLER Kadınlar Türkiye Kupası: İzmit Belediyespor: 84 - ...
Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65
YEREL HABERLER Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - ...
Adana "Kahve ve Tatlı Festivali" düzenleniyor
YEREL HABERLER Adana "Kahve ve Tatlı Festivali" düzenleniyor
Mutfak sanatlarıyla göçmen entegrasyonu
YEREL HABERLER Mutfak sanatlarıyla göçmen entegrasyonu
Eğitimcilerden "Öğretmen" dizisine tepki
YEREL HABERLER Eğitimcilerden "Öğretmen" dizisine tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X