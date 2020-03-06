Berna Ateşoğlu anısına 1. Sekiz Mart Sanat Etkinlikleri başladı

Adana'da Berna Ateşoğlu anısına düzenlenen 1. Sekiz Mart Sanat Etkinlikleri başladı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği tarafından organize edilen, Adana Ressamlar Topluluğu, Çukurova Sanat Girişimi, Kadirli Eğitim Ve Kültür Vakfı ve Sinematek Adana tarafından destek verilen üç etkinliğin birincisi Altınoran Sanat Galerisi’nde başladı. 41 sanatçının eserlerinin sergilendiği etkinliğin açış konuşmasını yapan sanatçı Nesrin Karataş, sanatın acılarla mücadele ederek mutluluğa kavuşma yolunu gösteren düşünsel bir araç olduğunu söyledi. Karataş, daha sonra Berna Ateşoğlu’nun özgeçmişini ve kadınlara, topluma ve sanata olan katkılarını anlattı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı ve serginin küratörü S. Haluk Uygur da, 8 Mart’ta birine çiçek göndermek, birini yemek de ağırlamak demek olmadığını belirterek, “Kadın hakkını vura vura aldığı bir gündür” dedi.

Kadının bir ayrıcalık istemediğini ifade eden Uygur, ”Kadın uğraşır, didinir, başarır ve alır. Önündeki engellere rağmen yapar bunu. İnanmıyorsanız etrafınıza bakın, bu sergide profesörler, bilim insanları, sanatçılar var. Bakın Mesut Dikel gibi çok önemli bir babayı 22 yaşındaki bir Eda Dikel’i görüyorsunuz orada. Tüm dünyaya ismini duyurma potansiyeli sahip İlham Enveroğlu’nun hemen yanında Zerrin Enveroğlu’nun işlerine bakın” dedi.

Berna Ateşoğlu’nun eşi Yaşar Ateşoğlu da, 2 yıl önce vefat eden eşini anlattı. Onun hep gönüllü olduğunu, yaptığı her hizmet için bir karşılık beklemediğini ifade eden Ateşoğlu, hep yaptığı ile devam ettiğini ve iyi bir aşık olduğunu, kendisine, çocuklarına, arkadaşlarına ve toplumu da iyi bir sevgili olduğunu söyledi.

Berna Ateşoğlu’nun sınıf arkadaşı olan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Çok zor günler yaşadığımız bu ortamda sanatın o nefes aldırıcı gücüne o kadar ihtiyacımız var ki, hep olumsuzlukları konuşmaktan, olumsuz şeyler yaşamaktan bıktı bu ülke, bu insanlık. Sizlerin bu üretici gücüyle hem Berna’nın yaşatılması, hem de ne yazık ki dizilerde Adana’nın olumsuz, herkesin elinde silah, mafyavari kötü yüzünün gösterilmeye çalışıldığı, ama Adana’nın böyle olmadığı, önemli bir yönünün, sanat yönünü ortaya çıkarıldığı bir etkinlik olarak görüyorum ” şeklinde konuştu.

Sergide A. Raşit Karakılıç, Aylin Sofuoğlu, Ayşe Ateşoğlu, Cemil Güven, Claudıa Üzelgeçici, Eda Dikel, Emel Genç, Etem Çalışkan, Fatoş Toyganözü, Gülsüm Ünal, Haluk Uygur, Hanife Uygur, İlham Enveroğlu, İlknur Taşa, İlter Uzel, İnci Gürsoy, İsmail Ökke, Kafiye Sahillioğlu, Lale Gül Yaşar, Mehmet Dilci, Meliha Özgürbüz, Meltem Aydın, Mesut Dikel, Mustafa Dulda, Mustafa Üzelgeçici, Mutluhan Taş, Mükremin Şahiner, Nesrin Güzelek, Nesrin Karataş, Nevis Liman, Nilgün Ulaştırıcı, Noyan Zenger, Pakize Aksu, Pelin Emrahoğlu, Rahime Korkut, Sefa Sofuoğlu, Seher Ünal, Sevgi Topçuğlu, Sümeyye Yıldırım, Yeşim Mendi ve Zerrin Enveroğlu’dan oluşan 41 sanatçının tabak üzerine işlediği eserleri bulunuyor.

Berna Ateşoğlu anısına düzenlenen etkinliğe eski CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, İl Kültür Müdürü Sabri Tari ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.