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Kadın müdürler kadın futbolcularla maç yaptı Başkan Akay kadınlarla futbol oynadı “eşit birey” mesajı verdi

İHA

Seyhan Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınların erkeklerle "eşit birey" olduklarına dikkat çekmek amacıyla Seyhan Belediyesi'nin kadın müdürleri ile Adana İdmanyurdu arasında Şakirpaşa Spor Kompleksi'nde gösteri maçı yapıldı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da maçta forma giyerek kadınlara destek verdi.

Kadın müdürler kadın futbolcularla maç yaptı Başkan Akay kadınlarla futbol oynadı “eşit birey” mesajı verdi

Seyhan Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınların erkeklerle “eşit birey” olduklarına dikkat çekmek amacıyla Seyhan Belediyesi’nin kadın müdürleri ile Adana İdmanyurdu arasında Şakirpaşa Spor Kompleksi’nde gösteri maçı yapıldı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da maçta forma giyerek kadınlara destek verdi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anma günü kadar farkındalığı artıracak etkinliklerle zenginleştirdiklerini ifade eden Başkan Akay, “Kadınlar, hayatı paylaştığımız, birlikte yol yürüdüğümüz unsurlardır. Onların kıymetini bilmeliyiz. Kadın yaşamın her alanında var olan erkeklerle de eşit bir bireydir. Bugün erkek oyunu olarak görülen futbolu, başarılı bir şekilde oynayan Adana İdmanyurdu’nun kadın sporcularıyla belediyemizin kadın müdürleri birlikte oynadı. Gösteri maçında kadının erkekle eşit birey olduğu mesajını bir kez daha göstermiş olduk. Bu vesile ile kadınların anma gününün kutlama günü olması dileğimle herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Akay, maçın ardından forma giyen kadınlara ve vatandaşlara çiçek jestinde bulundu.
Adana İdmanyurdu Kulübü Başkanı Metin Taylancı da kulübe katkılarından dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a, teşekkür plaketi ve ismi yazılı forma hediye etti. Başkan Taylancı, “Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanında. Bundan sonraki süreçte de imkanlar dahilinde bizlerden desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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