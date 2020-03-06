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Adım adım tüp bebek tedavisi Çiftlerin çaresiz kaldıklarını düşündükleri anda başvurdukları tüp bebek tedavisinin ancak profesyonel bir ekibin uyumlu çalışması ile gerçekleştirilebilen bir süreç olduğu belirtildi Dr. Burak: “Uygun tedavi şeklini seçip, uygun teknikle tedavi uygulanmalı”

İHA

Medline Adana Hastanesi İnfertilite, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Feza Burak, çiftlerin çaresiz kaldıklarını düşündükleri anda başvurdukları tüp bebek tedavisinin ancak profesyonel bir ekibin uyumlu çalışması ile gerçekleştirilebilen bir süreç olduğunu söyledi.

Adım adım tüp bebek tedavisi Çiftlerin çaresiz kaldıklarını düşündükleri anda başvurdukları tüp bebek tedavisinin ancak profesyonel bir ekibin uyumlu çalışması ile gerçekleştirilebilen bir süreç olduğu belirtildi Dr. Burak: “Uygun tedavi şeklini seçip, uygun teknikle tedavi uygulanmalı”

Medline Adana Hastanesi İnfertilite, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Feza Burak, çiftlerin çaresiz kaldıklarını düşündükleri anda başvurdukları tüp bebek tedavisinin ancak profesyonel bir ekibin uyumlu çalışması ile gerçekleştirilebilen bir süreç olduğunu söyledi.
İnfertilite, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Feza Burak, günümüzün ileri teknolojilerinin tıbbın hizmetine sunduğu yeni yöntemlerin normal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler için umut olduğunu ifade ederek, tedavi aşamaları hakkında bilgiler verdi.

Çiftin doktorla görüşmesi
İlk görüşmenin, infertilitenin yani toplumda bilinen ismi ile kısırlığın sebeplerinin anlatıldığı ve tanı için yapılacak testler konusunda hastaya bilgilerin verildiği tedavinin en önemli basamaklarından biri olduğunu ifade eden Burak, “İlk muayenede erkeğin de mutlaka bulunması gerekir. Kliniğe gelirken, hastanın varsa o zamana kadar yapılmış olan tüm tetkiklerini, rahim filmini, önceden geçirilmiş operasyonlara ya da önceki infertilite tedavilerine ait raporlarını da beraberinde getirmelidir. Ayrıca, çiftlerde kalp hastalığı, diyabet, tiroid gibi farklı bir sorunun varlığı durumunda bunlarla ilgili rapor ve bilgilerin de doktora ulaştırılması lazımdır. İlk muayene için adetin belli bir gününde olma zorunluluğu bulunmaz. Ayrıntılı jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılmasının ardından son 1 yıl içinde yapılmamışsa Smear testi alınır, gerekli görülürse ek testler de istenebilir. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda genetik uzmanı, ürolog, embriyolog, psikolog, beslenme ve metabolizma uzmanı ile görüşmeler planlanarak hastanın genel durumu birlikte değerlendirilir. Burada hedef, öncelikle kısırlık nedenlerini ortaya koyarak hasta için uygun olan tedavi şeklini seçip, uygun zamanda ve uygun teknikle tedavi uygulamaktır” dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Feza Burak, tedavi yönetimini ve aşamalarını şu şekilde sıraladı:

"Stimülasyon tedavisi
Bunun için adetin ikinci ya da üçüncü günü gelinmesi gerekir. Ultrason ile tedavi öncesinde yumurtalıkların son durumu değerlendirilir. Hastanın durumuna göre gerekirse o gün için hormon değerlerine de bakılabilir. Sonuçlara göre doktor, yumurtalıkların uyarılarak çok sayıda yumurta gelişimi sağlanması amacıyla bazı hormon ilaçları verebilir ve bilgilendirme yapılır.

Yumurta toplama işlemi
Hormonal tedavi sonrası belirli bir büyüklüğe ulaşan yumurtalar anestezi altında kısa süreli bir cerrahi işlemle vajinal yoldan toplanırlar, laboratuvar ortamına alınan yumurtalar mikroenjeksiyon işlemi için hazırlanırlar.
Laboratuvarda mikroskop altında değerlendirilen ve uygun olan yumurtalar, seçilmiş spermler ile döllenir. Sonrasında embriyo, gelişimi için gözlem altına alınır.

Embriyo transferi
Tedavinin en kısa fakat en önemli aşamasını oluşturur. Genellikle ağrı ve acı hissedilmeyen bu işlemde çok nadir durumlarda anestezi kullanılır. Sayısına ve gelişimine, yaşa, geçmiş deneme sayılarına ve diğer pek çok veriye göre yumurta toplama (OPU) sonrası 2 ila 6 gün arasında belirli bir olgunluğa erişen embriyo, özel kataterler yardımı ile rahim içerisine yerleştirilir.
Transfer sonrası embriyonun rahim içinde tutunmasını desteklemek amacıyla ilaç tedavisi uygulanır.
Transfer yapıldıktan sonra, taze sikluslarda (Adet döngüsü) 12. gün, dondurulmuş sikluslara ise 15. gün Beta HCG ile gebelik testi yapılarak gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır."

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