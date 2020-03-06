Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (2)

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak, tedavi edilen Sultan Güner'in (57) gözlerini parmaklarını soktuktan sonra oyup, görme yetisini kaybetmesine neden olan N.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olayın ardından hastaneye gelen polis ekiplerince psikolog eşliğinde ifadesi alınan N.K.'nin, "Bana küfretti ben de iki gözünü çıkardım" dediği öğrenildi.

N.K.'nin şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp, hastanede tutulmasına karar verildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner'in ise hastanedeki tedavisi sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-03-06 13:18:22



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