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Dizi oyuncusunun öldüğü kazanın davasında TCDD görevlisine 4 yıl 2 ay hapis

DHA

Dizi oyuncusunun öldüğü kazanın davasında TCDD görevlisine 4 yıl 2 ay hapis


Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da hemzemin geçitte trenin çarptığı dizi oyuncusu Deniz Bezek'in (26) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada tutuksuz yargılanan TCDD görevlisi İlker I.'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Kaza, 20 Ağustos 2018'de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İnternette yayınlanan bir dizide oynayan Deniz Bezek yönetimindeki 45 YB 0865 plakalı otomobile, hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada, Deniz Bezek hayatını kaybetti. Bezek'in kaza yerine gelen yakınları, TCDD görevlisi İlker I.'nın bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia etti.
Kazanın ardından gözaltına alınan İlker I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlker I. hakkında, 'İhmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlker I., Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Mayıs'taki duruşmasında 'öldürme kastı olmadığı' gerekçesiyle ev hapsi kararı ile tahliye edildi.
RAPOR ÇIKTI, CEZASI BELİRLENDİ
Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan TCDD görevlisi İlker I. katılmazken, Deniz Bezek'in annesi Hesin ve babası Necmettin Bezek ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanık İlker I'nın asli, ölen Bezek´in ise tali kusurlu olduğunun belirtildiğine dikkati çekerek, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Bezek'in annesi ve babası, sanıktan şikayetçi oldu. İlker I.'yı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, geçmiş duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2020-03-06 14:39:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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