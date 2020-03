Etiyopya’dan AOSB’ye iş birliği çağrısı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü ile Etiyopya Büyükelçiliği iş birliğiyle ‘’EtiyopyaTürkiye İş Geliştirme Toplantısı’’ gerçekleştirildi.

AOSB Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantıya, Etiyopya Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Fidan ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile sanayiciler katıldı.

AOSB’nin tanıtımı ile başlayan toplantıda Afrika Boynuzu’nun ekonomisi ve nüfusuyla öne çıkan ülkesi Etiyopya’nın demografik, fiziki, ekonomik ve ticari yapısıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sunumu gerçekleştiren Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin, 100 milyonu aşkın nüfusu, gelişen sanayisi ve büyüyen ekonomisiyle Etiyopya’nın Afrika kıtasında dikkat çeken ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Dağtekin, Afrika kıtasının gerçek anlamda sömürgeleştirilemeyen tek ülkesi olan Etiyopya’nın 2025 vizyonu kapsamında Afrika’nın önde gelen üretim merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.



Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi

Dağtekin, "Dünya Ekonomik Forumu 2017 Zirvesi’nde Etiyopya’nın yüzde 8,3 büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olduğu açıklandı. 2018 yılında ise IMF tarafından Afrika’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olarak gösterildi" dedi.

Ülkede son yıllarda pek çok alanda mega yatırımların yapıldığını ifade eden Dağtekin, Etiyopya’ya yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara da birçok avantaj sunulduğunu belirtti. Otoyol, demir yolu ve hava yolu ulaşımına büyük yatırımlar yapan ülkenin, verimli tarım arazilerine ve yer altı kaynaklarına sahip olduğunu belirten Dağtekin, Etiyopya’nın kahve, çay, baharat, yağlı tohum, altın, bakliyat, deri, sebze, meyve, et ve canlı hayvan ihracatı yaptığını, petrol ve petrol ürünleri, kimya, makine, motorlu araçlar ile tekstil ürünlerini ise ithal ettiğini vurguladı.

Bilgilendirme sunumunun ardından, Büyükelçi Girma Temesgen Barkessa Türk yatırımcılara Etiyopya’ya yatırım yapma çağrısında bulundu.

