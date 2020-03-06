Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Yeşilağ Haftası dolayısıyla bağımlılığa karşı farkındalık geliştirmek amacıyla sokaklarda vatandaşlara nikotin ölçümü yaptı.

Ceyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte insan vücudundaki karbonmonoksit ve nikotin değerlerini ölçen özel bir aletle caddelerde ve sokaklarda vatandaşlara nikotin ölçümü yaptı. Değerleri yüksek çıkan vatandaşlara kitap hediye edilerek sigara bağımlılığının zararları ve sigarayı bırakma yöntemleri anlatıldı. "Sigarayı Bırakmak İçin 1440 Neden", "4 Günde Sigarayı Kafanda Bitir" ve "Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu" isimli kitapları vatandaşlara hediye eden sağlık ekipleri ayrıca bağımlılığa karşı farkındalık yöntemlerini anlatan el broşürleriyle sigara kullananlara bilgi verdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Yeşilay Haftasını vesile kılarak hem sigara içen vatandaşları hem de dumana maruz kalan vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir ölçüm çalışması başlattıklarını belirterek, "Ekiplerimiz özel bir aletle Ceyhanlı hemşehrilerimize nikotin ve karbonmonoksit ölçümü yapıp kitap hediye ettiler. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde gençlerimizi her türlü bağımlılıktan uzak olması adına önemli çalışmalar yapıyorlar. Bize verdikleri destek için de teşekkür ederiz. Ceyhan’ın bütün kurumlarıyla uyum içinde çalışarak özellikle gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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